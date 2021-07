Izložba “Ti znaš da letiš“ večeras u Galeriji Singidunum

BEOGRAD – Izložba “Ti znaš da letiš“ (“You know how to fly“) umetnice Jovane Puzović biće otvorena večeras u Galeriji Singidunum i trajaće do 9. avgusta, saopšteno je iz ovog umetničkog prostora.

“Poslednjih 10 godina se bavim istraživanjem čoveka kao takvog, njegove psihe. Glavna tema koju prožimam kroz rad je transformacija, težim da svojim radom izvršim neki vid promene na posmatrača“, navodi Puzović.

Autorka postavke opisuje svoj rad kao “primenjenu umetnost u službi likovne umetnosti“.

“Konceptualni rad, odevni predmet gledamo iz drugog ugla. Ovo je priča o haljinama i kaiševima koji su u formi slike. U ovom radu menjamo ugao gledanja, nije sve onako kao izgleda“, rekla je ona.

Ova postavka se sastoji iz tri dela.

Prvi deo, “Poruke u kutiji“, čini osam kaiševa-slika manjeg formata: stare markice, bedževi, broševi, apstraktni potezi i tekstovi u kombinaciji sa celom kompozicijom žele da prenesu poruku.

Kako objašnjava Puzović, “pisma i razglednice sa ovim markicma stizali su iz celog sveta i nosile su ljudima određene poruke – sad to isto rade na kaiševima“.

Drugi deo, “Mapiranje emocija”, čini osam haljina-slika od slikarskog platna – na prvi pogled deluju skroz nosivo, ali samo žele da prenesu određenu emociju.

“Na njima se nalaze apstraktne slike koje su dobijene mapiranjem čistih emocija kroz pesmu – u ovom polju njena svrha je da pokaže posmatraču da nije sve onako kako izgleda“, naznačila je Puzović.

Trećem delu, “Stvaranje, razlika je velika“, pripadaju tri video-rada: “Hrišćanstvo“, “Budizam“ i “Hinduizam“.

Puzović je diplomirani kostimograf scenske i savremene odeće i članica Udruženja likovnih umetnika primenjenih umetnosti i dizajnera Srbije (ULUPUDS).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.