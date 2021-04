Izložba umetnika danas za rođendanski program KC Grad

BEOGRAD – Izložba “Artist in Residence 2021”, u okviru rođendanskog programa Kulturnog centra Grad, biće otvorena u Gradskoj galeriji danas od 18 do 21 čas, saopšteno je iz ove ustanove.

Učesnici umetničke rezidencije 2021. KC Grada su: Biljana Milenković, Draga Mrvoš Mott, Marija Šavija, Yao Wang, Stella Dragović, Nathaniel Hale Garnon, Jovana Jarebica, Teodora Nikolić i Marija Zdravković.

Projekat će predstaviti radove tih autora nakon drugog ciklusa dvomesečnog rezidencijalnog umetničkog programa.

Ovaj program KC Grad razvija još od 2014. godine, ali je delimično prekinut tokom pandemijske 2020. godine, jer strani umetnici nisu mogli da dolaze u Beograd.

Onda je pokrenut novi ciklus Artist in Residence programa – “Inspiracija Beograd”, pri čemu je KC Grad umesto klasičnih izložbi, galerijski prostor otvorio umetnicima.

Ovakav vid uzajamne podrške umetnika i galerije rezultirao je radovima koji su publici predstavljeni tokom februara, a ovoga puta u vidu grupne izložbe biće prezentovani i radovi drugog ciklusa.

Marija Šavija predstavila se i u prvom ciklusu, a u novom je nastavila seriju slika “U Nastajanju”.

Umetnica sebi postavlja novi cilj – artikulisanje gesta i ideje na slici, pri čemu nastaju savremene slikarske vizije na temu – Sloboda, Širina, Nežnost, Snaga, Mir.

Marija Zdravković se na rezidenciji u Gradskoj galeriji bavila serijom crteža sa motivom cveta što joj je pasija od 2015. godine.

Istraživanjem u slici i crtežu cvet dobija apstraktne forme koje želi dalje da produbi i tako fomira emotivnu refleksiju kroz zadati motiv.

Biljana Milenković je nastavak umetničke rezidencije u KC Gradu posvetila istraživanju na srednjem i velikom formatu, a izdvaja se njen ciklus “Iznenadni posetilac”.

Draga Mrvoš Mott nakon prvog dela rezidencijalnog programa, u nastavku svog stvaralačkog procesa želela je da otvori novu priču kroz odnos tri boje i da kroz kontrast malo dublje istraži međuljudske odnose kroz odnos plave i crvene.

Autorki Jovani Jarebici fotografija je pođednako značajna kao i slikarstvo, tako da se ta dva umetnička pravca prožimaju i upotpunjuju kao prepoznatljiva težnja za simbiozom različitih grana umetnosti.

Koža kao motiv na radovima Teodore Nikolić pojavljuje se kao površina preko koje svi osećaju svaku stvar, osobu, nadražaj, nešto lično, posebno i jedinstveno.

Američki umetnik Nathaniel Hale Garnon, ima nameru da napravi seriju dela koja su konceptualno avanturistička, a želeo bi da se ovi radovi razlikuju od njegovih ostalih, zamišljajući različite nivoe, arhitekture, boja i platna.

Stella Dragović predstaviće projekat “No body is available” koji je krenula da stvara tokom januara 2021, gde dolazi do izražaja njena lična nepovezanost sa sopstvenim telom.

Instalacija se sastoji od kombinacije fotografije, performansa, zvučne instalacije.

“It’s the drama that turns me on” kratak je projekat na kojem je umetnik Yao Wang radio prvih mesec dana boravka, a koji sadrži niz skulptura i instalacija koje je pokrenulo nekoliko događaja iz tog vremenskog perioda.

Izložba će biti otvorena nedelju dana, do 23. aprila u Gradskoj galeriji, svakodnevno u periodu od 18 do 21 čas.

(Tanjug)

