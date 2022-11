Izložba Veljka Valjarevića, otvorena u galeriji Sanjaj

BEOGRAD – Izložbom „Vrt sećanja“ mladog umetnika Veljka Valjarevića iz Užica, beogradska galerija Sanjaj sinoć je proslavila je prvi rođendan, saopštili su iz galerije.

Osim prijatelja i poštovaoca umetnosti ovom nesvakidašnjem kulturnom događaju je prisustvovao i veliki broj mladih ljudi.

Galerija Sanjaj je tokom prve godine rada već ostvarila svoj cilj – da se slikarstvo vrati u modu i da se omogući mladim umetnicima da svoje radove predstave širokoj javnosti.

Umetnik Veljko Valjarević, koji ima samo 31 godinu, svoja izvanredna dela predstavlja na izložbi „Vrt sećanja“ u galeriji Sanjaj.

Slike koje će publika moći da vidi do 1. decembra, najbolje je opisao naš cenjeni književnik Filip David.

„Ne želim da podlegnem iskušenju detaljnog tumačenja i objašnjenja motiva slika Veljka Valjarevića. To zadovoljstvo otkrivanja raznolikih značenja pripada svakom posmatraču ponaosob. Svaka slika, kao i svako umetničko delo ima onoliko tumačenja koliko ima posmatrača. Osim što nas impresioniraju tehničkom izvedbom izabranih motiva Valjarevićeve slike otvaraju vrata svetovima tajanstvenog, nepoznatog i mističnog. Slikarstvo onostranog uvodi nas u predele hipnotizirajućih magijskih slika, začaranih predela i izobličenih stvorenja koji obitavaju na granicama stvarnog i nestvarnog. Zagledajte pažljivo u Valjarevićeve crteže i slike, otkrićete i delove svojih sopstvenih tajanstvenih i uznemirujućih snoviđenja“ rekao je Filip David.

Veljko Valjarević je tokom pet godina izlagao na preko 30 grupnih i 15 samostalnih izložbi, a njegova dela su zastupljena i u nekoliko knjiga i eseja o crtežu.

Njegovi radovi se nalaze u mnogobrojnim privatnim i državnim kolekcijama, a 2021. godine je na prvom bijenalu Fantastike dobio nagradu za Najboljeg mladog slikar.

Izložba „Vrt sećanja“ će biti otvorena do 1. decembra, a radno vreme galerije Sanjaj (Dositejeva 11) je radnim danima od 12 do 20h i subotom od 11 do 15h.

(Tanjug)

