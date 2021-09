Izložbom na Kalemgdanu Austrijski forum slavi dva jubileja

BEOGRAD – Izložbom “Na drugi pogled / Auf den zweiten Blick / At Second Glance” 13. septembra na Savskom šetalištu na Kalamgdanu Austrijski kulturni forum u Srbiji obeležava dva značajna jubileja, saopštili su iz Austrijskog foruma u Srbiji.

Pre 185 godina Austrija je bila prva zemlja koja je sa nezavisnom Srbijom uspostavila diplomatske odnose, dok su u 21. veku savremene kulturne, umetničke i naučne veze podržavane kroz delovanje Austrijskog kulturnog foruma, koji u Beogradu postoji punih 20 godina.

Izložba “Na drugi pogled / Auf den zweiten Blick / At Second Glance” predstavlja dela 10 vizuelnih umetnika/umetnica iz Srbije i 10 iz Austrije izabranih na konkursu početkom ove godine, koji u svojim delima referišu i promišljaju postojanje i mogućnosti promene klišea i predrasuda koje Austrijanci i Srbi imaju jedni o drugima, i tematski propituju drugačije vizure u odnosu na očekivano i uzeto zdravo za gotovo, sugerišući nešto drugačije od onoga što se na prvi pogled čini.

Umetnici i umetnice čija će dela biti izložena su Boris Burić, Katrin Bolt, Mariela Cvetić, Doplgenger (Isidora Ilić, Boško Prostran), Mirjana Đorđević Taler, Mihael Hajndl, Ivana Ivković/Marina Marković, Valter Kratner, Andrea Palašti, Leonard Pil, Tijana Petrović, Pira Tin, Igor Ripak, Ulrih Rajterer, Aleksej Sivcevič, Sangam Šarma, Eva Maria Šartmiler, Hana Štipl, Julian Turner i Lana Vasiljević.

Radove je odabrao stručni žiri u sastavu dr Aleksandra Jovanić, FLU Beograd; mr Dejan Kaluđerović, umetnik, Verein K iz Beča, Miroslav Karić, Muzej savremene umetnosti Beograd, dr Sanja Kojić Mladenov, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, mr Mirjana Boba Stojadinović, umetnica, mr Jelena Glišić, Austrijski kulturni forum Beograd.

Partner izložbe je „Wiener Städtisće“ osiguranje, kompanija koja punih 10 godina podržava savremenu umetnost i umetnike u Srbiji kroz projekat Wiener Art – Kolekcija savremene srpske umetnosti, koja u ovom trenutku broji oko 600 umetničkih dela više od 70 savremenih umetnika, dodaje se u saopštenju Austrijskog foruma.

Među njima su Mira Brtka, Mrđan Bajić, Vladan Radovanović, Mihael Milunović, Tomislav Peternek, Milica Tomić, Dragoljub Raša Todosijević, Mileta Prodanović, Ana Knežević i drugi.

Wiener Art kolekcija je dostupna i na sajtu „art.wiener.co.rs“.

Izložba “Na drugi pogled / Auf den zweiten Blick / At Second Glance” biće otvorena do 9. oktobra 2021. godine.

