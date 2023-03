Jedan od najboljih The Rolling Stones tribjut bendova 11. maja u Kolarcu

BEOGRAD – Nakon mnogobrojnih nastupa i uspešnih turneja širom sveta, The Stones bend, jedan od najboljih tribjute bendova kultne grupe koja je obeležila rok eru The Rolling Stones, nastupiće 11. maja na sceni Kolarčeve zadužbine, kada će beogradska publika čuti sve kultne hitove i bezvremenske pesme benda The Rolling Stones, počevši od Satisfaction i Jumping Jack Flash do Ruby Tuesday, Start Me Up i Brown Sugar,

Ulaznice za ovaj rok spektakl su u prodaji po ceni od 2.500 dinara u okviru prodajne mreže.

The Rolling Stones je najveći rock and roll bend na svetu i uvek će to biti. Najveći i poslednji.

Sve što je došlo posle njih – metal, rap, punk, new wave, pop-rock, šta god – sve to ima korene u Rolling Stonesima.

Oni su prvi, poslednji i najbolji – rekao je Bob Dilan.

Upravo tu energiju i harizmu samih članova The Roling Stones, bend The Stones prenosi na scenu! Ne insistirajući samo na sličnosti u izgledu, iako The Stones imaju pevača koji najviše liči Mika Džegera, grupa takođe obraća veliku pažnju na zvuk i osećaj muzike, izvodeći pesme sa istom strašću, preciznošću, energijom i zanosom kao što čujemo u originalu.

Zajedno sa autentičnim instrumentima, kostimima i manirima, članovi benda The Stones su sami po sebi iskusni muzičari.

Bend The Stones je nastupao na mnogobrojnim festivalima, pozorištima i koncertnim prostorima, kao i na privatnim događajima.

Od formiranja 2007. godine, The Stones show je prerastao u celovečernji koncert The Rolling Stones, ostavljajući publiku u Velikoj Britaniji, Evropi i svetu potpuno hipnotiziranu.

The Stones bend nastupao je pred preko 30.000 ljudi dok su osvajali festivale i redovno obilazi Evropu, na turnejama po Holandiji, Belgiji, Nemačkoj i Španiji.

The Stones verno, precizno i sa svim uzbuđenjem koje publika očekuje od najboljeg svetskog rokenrol benda izvode muziku Rolling Stones.

Rok spektakl u čast grupe koja je zauvek promenila istoriju muzike The Rolling Stones održava se u sklopu beogradskog 24. Guitar Art Festivala, koji se održava od 10. do 14. maja.

(Tanjug)

