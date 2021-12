Jelena Tomašević održala koncert u Kombank Dvorani

BEOGRAD – Pop muzičarka Jelena Tomašević održala je sinoć samostalan koncert prvi put na sceni Kombank Dvorane.

Pevačica je napravila presek svoje karijere kroz dva objavljena albuma “Panta Rei” (2008) i “Ime moje” (2015), sa velikim brojem hitova, ali i sa obradama nekoliko izvornih i rok pesama, uz premijerno izvođenje novih singlova, spremnih za treći studijski album.

Na kraju koncerta je nežno i potresno jednu pesmu posvetila nedavno preminulom muzičaru – klavijaturisti i kompozitoru Aleksandru Banjcu (1976-2021).

Koncert od puna dva sata muzička umetnica je počela upravo sa najnovijom pesmom “Sve ispočetka” tek da malo zagreje svoju vernu publiku.

“Dobro veče, Beograde. Hvala vam što imam za koga da pevam, posebno u ovom periodu, hvala Bogu da ste dobro. Hvala vam što me sve ove godine pratite i podržavate”, bila je puna iskrenih emocija Tomašević, i nastavila sa hitom “Panta Rei” i već tada podigla dobar deo dvorane na noge i ples.

Krenula je dalje da plovi kroz svoje etno pop balade i da joj ne smeta dok strastveno duva “Košava”, ali nije bila zadovoljna da publika ne učestvuje, i uz želju da pevaju zajedno, cela sala je zapevala sa njom u duetu refren te pesme.

“Jedan aplauz za vas od nas. Biće toga još tokom večeri, tek smo počeli”, nadahnuto je Jelena komunicirala sa publikom, kao i uvek, ne previše, taman umereno.

Probala je etno pop dama kako deluje “Med i žaoka”, uz horsko pevanje, da bi se vratila na sam početak karijere i baladu “Jutro” sa Beovizije 2005, kada je krenula saradnja sa Željkom Joksimovićem.

Ispričala je inspiraciju za ovu pesmu, bazirana na bokeljskoj legendi “Tre sorele” o jednom momku i tri sestre na Crnogorskom primorju, koje su sve bile zaljubljene u njega.

Kako se nije mogao odlučiti koja mu se najviše dopada, arhetipski junak je odlučio da ode ploviti morem i onda da se vrati sa izborom koja je prava za njega.

Tri sestre su ga uporno čekale na svojim prozorima, ali on nikako da dođe, i kako su godine prolazile, sestre su jedna za drugom umirale.

Prozori su onda bili zazidani, i ostala je još treća sestra, čiji prozor dan danas u toj kući nije prekriven, kako je otkrila Tomašević, jer je obišla to legendarno mesto.

Nije samo pesma “Jutro” bila proizvod nadahnuća u vezi te priče, već i drama “Tre sorele” autora Stevana Koprivice, koja se godinama igra na sceni Zvezdara teatra.

Naslov “Diraj mi usne” (2020) takođe je novijeg datuma, nastao za vreme pandemije, što je pevačica nesebično podarila auditorijumu u želji da i tu kompoziciju zavole pre izlaska novog albuma.

Kao i na poslednjem velikom koncertu u Sava centru u maju 2019, tako je i sada muzičarka podsetila na priču o pesmi koju joj je napisao Sergej Ćetković.

Desilo se to pre 12 godina, kada se ona rastala sa svojim sadašnjim mužem Ivanom Bosiljčićem, i pre novog i konačnog pomirenja, Ćetković je njoj nudio jednu baladu, za koju ona nije bila tada emotivno spremna da je iznese, prisvoji i izvede.

Kada se udala, setila se te pesme i poželela da je ima, jer joj je i suprug rekao da je sjajna, ali je tada Sergej njoj saopštio da je ipak nije sačuvao, već je prodao drugome.

Ona je bila tužna, a onda se desilo nešto neočekivano, njen kolega se zapravo samo šalio, jer je za dva minuta poslao mejlom tu fatalnu pesmu, i ona je bila presrećna.

To beše efektan uvod, doduše već poznat, za hit “Da mi je da mi se vrati”, koja kao i da jeste posvećena njenom mužu, i krizi koja je daleko iza njih.

“Pored vas mi nisu potebni prateći vokali”, nagradila je ovim komplimentom svoju publiku.

Zaista veliki hit “Radio svira za nas” u svojoj petoj brzini i žestokoj dinamici napravio je ogromnu pometnju u velikoj sali Kombank Dvorane, a to se u jednom dahu nastavilo i sa numerom “Život u koferima”, što je dovelo koncert to tačke usijanja.

Podsetila je Tomašević salu da je bila deo muzičkog projekta Radija S – “Zvezde pevaju zvezde”, gde su se pevale obrade poznatih naslova domaće i regionalne muzike, a ona je interpretirala u drugačijem maniru “Bitanga i princeza” od popularne rok grupe “Bijelo dugme”.

“Željko Bebek me zvao kada je čuo moju verziju te pesme, i samo rekao – Ti si ovo otpevala kao princeza, a ja kao bitanga. Zaista divan kompliment od njega”, rekla je pevačica i dodatno oduševila publiku ovim efektnim rimejkom.

Onda je nastavila u tom ključu i pružila neobičnu sving verziju hita “Ljuljaj me nežno” Olivera Mandića, a obradama će se vraćati i kasnije tokom koncerta.

Poželela je “Dobro jutro ljubavi” (2018) kao jedna od pesama koja će se naći na novom materijalu, bila je hit te godine, a veoma uigran vrhunski bend ju je pratio bez zastoja u jednom dahu na svim instrumentima – klavir, klavijatura, solo gitara, bas gitara, bubanj, klarinet i saksofon.

Kako joj je karijera veoma usmerena na etno stil i žanr, tako je i sama priznala da voli kada koncerte jednim delom posveti izvornoj muzici, kao “mali slatki začin”, što će iznedriti sa moćnim izvedbama – “Vranjanka” i romska himna – “Đelem, đelem”.

Stiže onda još jedan odlomak sa materijala albuma u pripremi – “Suncokret” (2019), već poznat i kroz video spot, i tada su ispred bine došle veoma vesele njena ćerka sa najboljom drugaricom, kao jedan od najemotivnijih trenutaka koncerta.

Stigla je Jelena i da pozdravi svog oca sa bine, i da zapeva stihove “nema koga da me pozdravi, nema leka da me ozdravi” za pesmu “Nema koga”, dok je veći deo sale uveliko plesao u zanosu.

Veći broj devojčica se sjatio oko bine da prati program kao uveliko određena ciljna grupa ove pevačice, a onda je Jelena odlučila da izađe potpuno sama na scenu, bez benda.

Imao se utisak da će se obratiti svima i reći nešto veoma važno, ali ona je samo pustila svoj sjajan glas “a capella”, za baladu “Gde si bilo, jare moje” (2004), saradnja sa grupom “Biber”.

Tek što je publika dolazila do daha, Tomašević je zadala snažne emocije sa čuvenom pesmom “Oro” koja ju je odvela na Evroviziju 2008 u Beogradsku Arenu, kao jedan od vrhunaca koncerta.

“Hvala vam što me volite. Ništa se u životu ne podrazumeva, pa ni ljubav. I ja vas puno volim”, puna osećanja se Jelena obraćala sali i onda zaplovila svojim “Okeanima” za izuzetno snažan kraj zvaničnog dela koncerta.

Naravno, bis se podrazumeva, i ne može proći bez nežne poezije i lirike “Ime moje”, da bi ovaj nastup obeležila sa obradom vanvremenske šansone “Zlatni dan” od Bisere Veletanlić, zahvaljujući kojoj je podigla celu salu i pevala duetski sa fanovima.

Na veoma specifičan način Jelena ume da obradi takve evergreen hitove, gde dolazi do spajanja sving, džez, bluz i etno pop žanrova, što izaziva novu dimenziju.

“Zbog ovakvog ponašanja još jedna pesma za vas”, pohvalila je publiku pevačica i onda, neočekivano, otpevala ponovo “Bitangu i princezu” za kraj večeri.

Ali, shvatila je i ona da ne priliči sa obradom da okonča muzičko druženje, tako da je istakla na drugom bisu da je narednu pesmu ona komponovala i priznala – “Ne dam na tebe”.

Možda je bilo dovoljno da sa tako jakom baladom završi dvočasovnoi putovanje kroz karijeru koja traje bezmalo dve decenije, ali se onda odlučila na još jedan korak.

“Ovo je skroz sada neplanirano, nismo ni vežbali”, objasnila je pop dama, i zapevala samo u pratnji klavira ispovest zvanu “Melanholija”.

Čak je i ostatak benda zbunila, jer su svi već bili spremni da završe veče, kao i sam pijanista.

Nakon te poslednje pesme, nastao je potresan, težak, emotivan momenat koji je prodrmao dvoranu.

“U publici je jedna posebna osoba, Ana Banjac, ćerka našeg divnog muzičara Aleksandra Banjca koji na žalost nije više sa nama, a svirao je decenijama sa mnogim kolegama. Danas je baš njegov rođendan i pesma “Melanholija” je njemu posvećena. Čast mi je što sam poznavala tvog tatu”, završila je bogat muzički sadržaj Jelena Tomašević na svom prvom koncertu u Kombank Dvorani.

(Tanjug)

