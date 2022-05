Kamerni orkestar Muzikon nastupa 14. maja u Kolarcu

BEOGRAD – Kamerni orkestar Muzikon 14. maja započinje 5. koncertnu sezonu nastupom u Kolarcu, saopštili su iz orkestra.

Mini jubilej orkestra, odnosno pet godina postojanja biće obeležen promocijom stvaralaštva domaćih autora i izvođenju osam premijera tokom 2022. godine.

Muzikon će nastaviti sa svim dosadašnjim aktivnostima koje su usmerene na razvoj muzičke izvrsnosti, međunarodne saradnje promocije muzike na neformalan način i afirmisanja mladih umetnika iz Srbije i inostranstva.

Na koncertu će se izvesti tri premijerna dela domaćih autora; koncert za dva klavira i orkestar, Igora Andrića, kompozicija Two pieces, Ante Grgina i svita za gudački orkestar Out of focus, Vladimira Nikolova.

Solisti na koncertu će biti VooDoo klavirski duo, odnosno mladi i uspešni pijanisti Vuk Božilović I Dužan Grozdanović, kao i klarinetista i profesor Ante Grgin, koji će izvesti svoju kompoziciju.

Ideja ovog koncerta je da spoji stvaralažtvo različitih generacija kompozitora i izvođača i da kroz spoj mladosti i iskustva publici pruži nesvakidašnje iskustvo u percepciji koncerta.

Različiti uticaji, odrastanje i životno iskustvo kompozitora i izvođača predstaviće jednu zaokruženu celinu stvaralaštva na muzičkoj sceni Srbije koja će posetiocima pružiti priliku da uživaju u lepoti novih kompozicija.

(Tanjug)

