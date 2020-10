Karl: U pozorištima zasad sve po starom

BEOGRAD – Gradski sekretar za kulturu Ivan Karl potvrdio je danas Tanjugu da će beogradska pozorišta nastaviti sa radom do daljeg, uz aktuelne mere suzbijanja pandemije virusa covid 19.

Karl je naglasio da će se u skladu sa nekom novom odlukom republičkog Kriznog štaba za zaštitu zdravlja stanovništva od zarazne bolesti covid 19, promeniti funkcionisanje pozorišta kada za to dođe vreme.

„Treba biti oprezan sa novim naletom pandemije u Evropi. Ako se okolnosti sa pandemijom radikalno promene u Beogradu i čitavoj Srbiji pratićemo odluke republičkog Kriznog štaba i skladu sa tim organizovati rad pozorišta“ kazao je Karl

U pozorištima, bioskopima i koncertnim dvoranama dozvoljeno je, inače, prisustvo publike ili gledalaca, ali njihov broj ne sme da prelazi 500.

Oni koji posećuju bioskop ili pozorišta moraju da poštuju fizičku distancu od 1,5 m, mora biti praznih sedišta u publici, a maska je obavezna za sve, osim za glumce na sceni.

Novica Antić direktor Ateljea 212 kaže za Tanjug naglašava da u dobroj veri zajedno sa ansamblom očekuje naredne dane i nedelje.

„U našem pozorištu se poštuju sve propisane mere. Znači, mi imamo one posebne Do 500 ljudi, trećina sale, pridržavanje sanitarnih mera, merenje temperature… ukinuto.

Imamo premijeru komada „Jedan Pikaso“ u kom igraju Tihomir Stanić i Sofija Juričan u nedelju 24. oktobra. Planirali smo normalan rad nadalje, a dokle će sve to da traje videćemo….“ kaže Antić.

Od kada se u septembru publika vratila u pozorišta, u Ateljeu 212 u premijerno izvedena predstave „Dabogda te majka rodila“ Vedrane Rudan u režiji Tanje Mandić Rigonat, „Ruska smrt“ Irine Vaskovske u režiji Ade Lazić i „Pred svitanje“ Filipa Grujićaa u režiji Anđeelke Nikolić..

„Publika dolazi… 110 ljudi po predstavibezbedna je u našem pozorištu, jer insistiramo na zaštitnim merama…Brodvej ne radi, pa imamo osećaj da smo za sada bolje prošli“ kazao je Antić.

Jug Radivojević direktor Beogradskog dramskog pozorišta za Tanjug najavljuje premijeru komada „Čitač“, po romanu Bernarda Šlinka, u dramatizaciji Fedora Šilija i u režiji Borisa Liješevića.

„Na nama je da damo sve od sebe dok bude trajalo. Imali smo velike planove za drugu polovinu prošle sezone ali nas je pandemija virusa covid 19 u tome delimično omela. Planiramo i dve premijere u novembru: “Jugojugoslavija“ po tekstu i u režiji Bona Parka koja je zakazana za 20. novembar i osam dana kasnije Fasbinderove „Kišne kapi na vrelom kamenju“ u režiji Juga Đorđevića. Uprkos pandemiji koja je jako nepredvidiva, verujem da ćemo igrati i u novembru“

Od povratka publike u pozorište u septembru u BDP- u premijerno su izvedene predstava: „Ružni, prljavi, zli“, prema tekstu Slobodana Obradovića, zasnovanom na čuvenom filmu Etorea Skole, rediteljke Lenke Udovički i “Nije to – to; Studija Fausta”, po tekstu Simone Semenič, nastao u saradnji sa sarajevskim SARTR-om, Zetskim domom sa Cetinja i Međunarodnim teatarskim festivalom MEŠ.

(Tanjug)

