Kina: Meseceve stene nude nove tragove vulkanske aktivnosti

PEKING – Mesečeve stene koje je kineski svemirski brod vratio prošle godine na Zemlju pružile su nove uvide u drevne lunarne vulkanske aktivnosti, rekao je danas istraživac Li Sjenua.

Li Sjenua je rekao da je analiza uzoraka otkrila nove informacije o hemijskom sastavu Meseca i načinu na koji toplota utiče na njegov razvoj, prenosi AP.

On je kazao da uzorci ukazuju na to da se vulkanska aktivnost odvijala na Mesecu pre dve milijarde godina, u poređenju sa prethodnim procenama da se takva aktivnost zaustavila pre 2,8 milijardi do tri milijarde godina.

„Vulkanske aktivnosti su veoma važna stvar na Mesecu. One pokazuju vitalnost unutar Meseca i predstavljaju recikliranje energije i materije unutar Meseca“, rekao je Li novinarima.

Kina je u subotu lansirala novu tročlanu posadu sa svoje svemirske stanice, što predstavlja novu prekretnicu u svemirskom programu koji je poslednjih godina brzo napredovao u ovoj zemlji.

Kako navodi AP, Kina se nakon bivšeg Sovjetskog Saveza i Sjedinjenih Američkih Država, sada nalazi među vodećim svemirskim silama.

Uz program sa posadom, ta zemlja je proširila svoj rad na robotskom istraživanju, uzimajući uzorke sa Meseca.

Kina se, takođe, nada da će iskrcati ljude na Mesec i možda tamo izgraditi naučnu bazu, a navodno se razvija i tajni svemirski avion, navodi AP.

(Tanjug)

