Knjiga u čast preminulom srpskom arheologu Marku Popoviću

BEOGRAD – U Beogradu je danas održana promocija knjige „Svet srednjovekovnih utvrđenja, gradova i manastira“ koja predstavlja omaž poznatom srpskom arheologu Marku Popoviću, koji je preminuo prošle godine.

Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić rekao je da smo mi narod koji ne pamti puno one koji su to zaslužili, ali da se u slučaju Marka Popovića dogodilo sasvim drugačije jer je on, dodao je, imao puno prijatelja i svojim radom zadužio i Srbiju i njen glavni grad.

„Iz svakog susreta sa njim naučio sam nešto novo i mislim da su svi koji su ga poznavali i radili sa njim učili od njega“, rekao je Vesić.

Naveo je da je Popović čitav svoj život utkao u istoriju Beograda i dodao da, da nije bilo njega, mnogo toga ne bismo znali pre svega o Beogradskoj tvrđavi, ali i drugim našim utvrđenjima, gradovima i manastirima.

„On je za života sebi podigao spomenik jer ono što je uradio i napisao je njegov spomenik. Na nama je da ga se sećamo i da mu se odužimo onako kako je zaslužio“, rekao je Vesić.

Dodao da će Popović kada prođe tri godine od njegove smrti, jer je tako predviđeno zakonom, dobiti ulicu u Beogradu.

„Ali, mnogo ćemo ga se više sećati kroz ovakve knjige i nagrade koje možda možemo da ustanovimo jer Marko Popović treba da bude uzor nekim drugim, mladim stručnjacima kako treba da se radi, kako se voli ova zemlja i njena istorija“, rekao je Vesić.

Direktorka Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda Olivera Vučković je rekla da je od dolaska u Zavod do februara 1976. godine Marko Popović sistematski radio na istraživanju, valorizaciji, iskopavanjima i prezentaciji fortifikacije Beogradske tvrđave, a kruna je bila doktorat i prvo izdanje monografije Beogradske tvrđave objavljene 1982. godine u izdanju Arehološkog instituta.

Dodala je da je Popović, po odlasku iz Zavoda, opet bio vezan za njega kao predsednik Upravnog odbora, član mnogobrojnih komisija i radnih tela i aktivni konsultant u Odeljenju za Beogradsku tvrđavu koje od osnivanja postoji u Zavodu.

„Zajedno smo uradili niz izložbi, realizovali niz projekata i uvek iznova i iznova učili, naravno od Marka. Svi mi koji smo znali da ga slušano, shvatali smo da se iza ponekad povišenog tona krije čovek znanja, zaljubljenik u tvrđave, utvrđenja i manastire i celokupno kulturno nasleđe Beograda i naše zemlje“, rekla je Vučković.

Knjigu „Svet srednjovekovnih utvrđenja, gradova i manastira“ uredili su Vujadin Ivanišević, Vesna Bikić i Ivan Bugarski, a izdata je u saradnji Arheološkog instituta i Omladinskog pozorišta Dadov.

„Izlazak ove knjige dočekujemo sa pomešanim osećanjima. Tužni smo jer Marko nije tu da je vidi, a sa druge strane i radosni jer ona ostaje kao svedočanstvo velikog traga koji je on ostavio u poslu kojim se bavio i koji je voleo i u nama koji smo radosti i teškoće tog posla sa njim delili“, rekla je Bikić, koja je naučni savetnik Arheološkog instituta i rukovodilac naučno-istraživačkog projekta za Beogradsku tvrđavu.

Na promociji je, između ostalih, govorila i profesorka Filozofskog fakulteta u Beogradu Smilja Marjanović Dušanić.

„Teško je govoriti o prijatelju koji nas je prerano napustio, o dragocenom znalcu srpske istorije koji je otišao u času u kojem su njegove kreativne snage, istrazivačke i misaone mogućnosti bile nesmanjene…Marko je ispod robusne spoljašnjosti koja se nikada nije mirila sa prosečnošću i banalnošću bio plemenita ličnost spremna da pomogne, pruži oslonac i savet i nesebično podeli sa drugima svoja retka i mnogobrojna znanja“, rekla je Marjanović Dušanić.

