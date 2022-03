Kolacaric: Fantasticno napisani likovi druge sezone Mocvare

BEOGRAD – Gošća nove epizode video serijala Tanjug Reflektor bila je glumica Sonja Kolačarić koja je govorila o svojoj ulozi u drugoj sezoni serije „Močvara“, kao i o premijerama predstave „Godine vrana“ u Narodnom pozorištu.

„U drugoj sezoni ‘Močvare’ igram doktorku Mariju Garčević koja u Senti živi u zamku sa porodicom. Milena Marković je fantastično i duboko napisala likove koji su slojeviti i trebalo je ući u njihov intimni svet i pokušati da se ožive na najbolji mogući način“, rekla je glumica.

Ocenivši da je Marković „izuzetan pisac“, Kolačarić je rekla da je ceni i da joj je čast da radi sa njom.

„Ova sezona je dosta drugačija od prve. Piktoresknija je, ima više različitih likova. U pitanju je leto, vrućina je velika, svi se znoje, ima puno muva. I dalje je Nikola Krsmanović glavni junak i pratimo njegovo istraživanje zločina, ali ima puno porodičnih odnosa, intrigantnih i interesantnih, i mislim da je to za ovu sezonu plus“, ocenila je Kolačarić.

Napomenuvši da su ekipi svi glumci koje poštuje, Kolačarić je pored Gorana Bogdana koji igra Krsmanovića, pomenula i Miloša Timotioievića i Lidiju Kordić i Anju Pavićević koje igraju njene ćerke i sa kojima je „jako lepo radila“.

„Volim da delim kadar sa devojkama i možda mi je sa tim mojim devojčicama bilo najdraže, iako i ove momke vrlo poštujem“, istakla je Kolačarić.

Glumicu uočekuju 12. i 13. marta u Narodnom pozorištu u Beogradu premijere predstave „Godine vrana“ pisca i reditelja Siniše Kovačevića, koja ima dve glumačke podele.

„Sa Sinišom sam radila ‘Veliku dramu’. Sa njim to generalno ide veoma lagano. Imam čast da sarađujem sa nekim dobrim savremenim piscima. I to što on napiše jednostavno čovek nema velikih poteškoća da izgovori. Verujem da ćemo napraviti nešto što će trajati novih 20 godina kao što je trajala i ‘Velika drama’. Možda i više“, rekla je Kolačarić.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.