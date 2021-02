Koncert za Dan sećanja na Holokaust onlajn 23. februara

BEOGRAD – Koncert u digitalnom formatu povodom Međunarodnog Dana sećanja na Holokaust biće obeležen 23. februara na YouTube platformi u organizaciji Srpsko – jevrejskog pevačkog društva (SJPD).

Nastup će biti izveden uz podršku Ambasade Nemačke i Austrijskog kulturnog foruma, a taj tužan dan samo zbog mera protiv pandemije, mora biti održan onlajn.

Svetski dan sećanja na Holokaust je 27. januar, ali kako se tog dana u Srbiji s radošću obeležava Školska slava Sveti Sava, svi su fokusirani na taj praznik – učenici, umetnici, publika, mediji.

Zato je uveden novi datum, za koncert na kome će učestvovati hor SJPD, mladi muzičari – Mladen Pecović (gitara), Luka Lopičić (harmonica), Anja Ovaskaine – violina uz klavirsku pratnju Uki Ovaskainen, Dušan Petrović (perkusije), Đorđe Perović (klavir) i dirigentica Bojana Radivojević.

Autor i organizator koncerta je Marlena Weinberger Pavlović, predsednica hora SJPD, koja podseća da su život izgubili milioni nevinih ljudi, umrli u nacističkim koncentracionim logorima, na bojnom polju, ulicama.

Gledajući u brojkama to zvuči ovako: preko 1,5 milion dece, više od 6 miliona Jevreja, preko 500.000 Roma, 200.000 osoba sa hendikepom, milioni Rusa, Srba, civila, savezničkih vojnika, sveštenika.

„Prošlost je osnov sadašnjosti i budućnosti zato moramo pamtiti, nikada zaboraviti zla koja su se desila, samo sa jednim ciljem: da se nikada nikome nigde ne ponovi“, ističu iz organizacije.

Sećanje i muzika na najlepši način čuvaju uspomenu i pričaju priču o prekinutim snovima, ali i nadi, ljubavi, veri u bogatstvo različitosti, tolerancije, a muzički program je kolažnog tipa.

Na repertoaru su duhovne, tradicionalne, moderne kompozicije koje slikaju vreme uoči rata (Hava Nagila, Adio kerida, Mansarda mali stan), putovanje u smrt (Dona, Dona), ratnu destrukciju (Gori), tugu logora (Tužna pesma), otpor (Pesma jevrejskih partizana), sećanje (Tebe pojem….Ldor VaDor), nadu i ljubav (Rodna zemljo, Jerusalim od zlata…).

Takođe biće izvedene i čuvene kompozicije Leonarda Koena „Dance me to the End of Love“, „Hallelujah“, „Trains of no Return“ Ofra Haze, kao i tema iz kultnog filma „Šindlerova lista“ (1993) Stivena Spilberga, nagrađenog sa više Oskara, uključujući i najbolji film i režiju.

(Tanjug)

