Koncerti ove nedelje u BG: Monetočka, Samostalni referenti, Lipov Loud. . .

BEOGRAD – Ove nedelje u Beogradu prilično je mirnija situacija sa koncertima, tako da osim spektakla „Lords of the Sound – Muzika Hansa Cimera“ u Mts Dvorani, održanog početkom sedmice, očekuje nas tek nekoliko koncerta od sutra do subote uveče.

Inostrana koncertna produkcija “Sonnected Agency” posle uspeha sa gostovanjem ruskog benda „Shortparis“ u Novi Sad i Beograd, sinoć je dovela takođe ruski sastav „Oligarkh“ iz Sankt Peterburga u Kulturni centar Grad, u Savamali, kod Beograda na vodi.

Ista agencija sutra organizuje Monetočku – rusku pop senzaciju, koja će nastupiti sa svojim popularnim hitovima i novim pesmama u sali “Amerikana” Doma omladine Beograda.

Monetočka je postala popularna kada je objavila svoje poznate ironične pesme na društvenim mrežama i u njima koristi nežan glas sa visokim tonovima da govori o akutnim problemima u ruskom društvu.

Nakon što je njena muzika postala zabranjena u Rusiji, Liza Monetočka je krenula na dobrotvornu turneju „Voices of Peace“.

U decembru 2022. pevačica je objavila animirani spot „Gori“ koji pripoveda o destruktivnoj moći propagande.

Do sada, Monetočka je objavila dva albuma, dva EP-ja, i mnogo drugih pesama i singlova, a trenutno radi na novom albumu.

Grupe „Lipov Loud“ i „Nije za nju“ u petak održaće koincerte u beogradskom Jugošpedu od 21.00h.

Beogradski bend „Lipov Loud“ osnovan je 2018. godine u mesnoj zajednici „Lipov lad“ i čine ga Branislav Glumac – solo gitara i vokal, Đorđe Đolović na ritam gitari, Rade Šević na basu i glasu i Goran Kostić – bubnjevi.

Bend je sa autorskim materijalom nastupao širom Srbije na mnogim festivalima i koncertima, a i nedavno je objavio za izdavačku kuću „Long Play“ svoj prvi EP – „Ne pristajem“.

Njihovu muziku karakteriše zvuk garažnog roka, miris asfalta i snažni, emotivni tekstovi, kažu članovi samog benda.

Nakon njih nastupa vokalno-instrumentalni sastav – VIS „Nije za nju“ koga su osnovali veterani što su svirali krajem 80-tih i početkom90-tih godina.

Ipak, svoj rad nastavili su tek 2017. godine kroz oživljavanje starih i stvaranje novih pesama.

Muzika im pripada pop/rock žanru koji prožima prepoznatljiva nota 80-tih, uz naglašenu rif gitaru, oštru ritam sekciju i pesme različitog karaktera.

Članovi benda su Branimir Knežević Brana – glavni vokal, Slobodan Bogdanović Toza – bas, Dušan Janićijević Duca – gitara, Aleksandar Šošević Šole – klavijature, Aleksandar Jović – klavijature 2, Goran Ljuboja Trut – bubanj (poznat iz bendova “E-Play” i “Babe”), Jovana Kovačević – prateći vokal.

Posle više od decenije diskografske pauze, alternativni rok bend “Samostalni referenti” objavio je novi album “Nikad sam…Uvek sasvim sam!” koji će promovisati u subotu, 4. februara beogradskom u klubu Zappa Baza.

Kako su otkrili članovi benda, novi album su snimali punih pet godina.

Publika će na koncertu imati priliku da čuje nove pesme sledeću deceniju, kao i već proverene himne – hitove ovog benda.

„Samostalni referenti“ su prvi beogradski ska bend koji su veoma koncertno aktivni već tri decenije koliko postoje i svoju snažnu energiju nesebično šire po binama duž čitavog regiona.

(Tanjug)

