Koncerti za vikend u Beogradu: Rock Opera, Eyot, BG Filharmo

BEOGRAD – Dolaskom jeseni, koncerata je sve manje u Beogradu i celoj Srbiji, tako da od prvog dana oktobra muzička ponuda je evidentno praznija u odnosu na veoma bogatu produkciju tokom cele letnje sezone.

Predstojeći vikend u Beogradu i Nišu biće u znaku četiri nastupa, pre svega koncert Beogradske filharmonije posvećen iznenada preminulom direktoru ove ustanove Ivanu Tasovcu, čuveni spektakl “Rock Opera”, gostovanje grupe “Bijesovi” u Nišu, kao i svirka instrumentalnog džez sastava “Eyot”.

Šef-dirigent Gabrijel Felc ponovo je pred Beogradskom filharmonijom večeras od 20 časova u novoj sezoni na sceni Kolarčeve zadužbine.

Sa orkestrom ovaj odomaćeni nemački dirigent priprema veče kompozitora Dmitrija Šostakoviča, a kao solista nastupa virtuoz na violončelu – Johanes Mozer.

Stari miljenik filharmonijske publike, kanadsko-nemački violončelista zemunskog porekla, odsviraće Koncert br. 1, jedan od najtežih koncerata u literaturi za ovaj instrument, posvećen Mstislavu Rostropoviču.

Mozer je jedan od vodećih violončelista sveta, dobitnik mnogih nagrada kao što je prva na takmičenju “Čajkovski”.

Drugi deo koncerta posvećen je brutalnoj „Simfoniji broj 10“ u Felcovom tumačenju, a vo delo direktno vodi u godinu Staljinove smrti i precizno daje sliku tog vremena.

Ipak, ovo veče je posvećeno Ivanu Tasovcu, koji nas je iznenada napustio 29. septembra u 56. Godini. Direktor Beogradske filharmonije je za tu instituciju učinio mnoge podvige, tako da će koncert zapravo biti oproštaj od značajnog umetnika i upravnika.

Uspešni muzički spektakl „Rock opera“ biće izveden u subotu, 2. oktobra na Adi Ciganliji pri čemu će zvanično zatvoriti letnju sezonu, a ulaz je besplatan za posetioce.

Antologijski rok hitovi u posebnom simfonijskom zvuku i specifičnim vokalnim izvođenjima osvajaju Srbiju i region već nekoliko sezona sa rasprodatim koncertima u Sava centru, Srpskom narodnom pozorištu (SNP) u Novom Sadu, a imali su i oko 100 000 ljudi na Beer festu na Ušću.

Ovaj muzički događaj održava se na sceni „Arena Ada“, na tribinama kod Sudijskog tornja.

Muzički spektakl za ovu priliku ima više desetina muzičara na sceni, članove hora i Orkestra Opere SNP-a, Novosadski Big bend, kao i goste soliste.

Tako će publika uz zvuke simfonijske muzike i dirigenta Fedora Vrtačnika, u jedinstvenim aranžmanima slušati popularne pesme grupe The Doors – „Light my Fire“, Robija Vilijamsa – „Angels“, benda Queen – „We Wil Rock you“, „Bohemian Rhapsody“, „We are the Ćampions“, kao i domaće hitove – „Par godina za nas“ (EKV) ili „Ljuljaj me nežno“ (Oliver Mandić).

Nakon tri godine, instrumentalni džez sastav “Eyot” u subotu vraća se u Dom omladine Beograda na svoj novi solistički koncert, kao uživo promocija albuma „557799“. Njihovo najnovije izdanje u oktobru 2020. objavila je je jedna od vodećih nezavisnih diskografskih kuća u Americi – “Ropeadope”, sa distribucijom širom sveta.

Grupa je osnovana 2008. godine u Nišu, u sastavu Dejan Ilijić – klavir, Miloš Vojvodić – bubanj, Marko Stojiljković – bas i Slađan Milenović – gitara.

Bend je aktivan i na domaćoj sceni, na Beogradskom džez festivalu su nastupali dva puta (2013. i 2017. godine su otvorili manifestaciju), kao i na drugim festivalima i u mnogim koncertnim dvoranama širom zemlje: Nišvil, Valjevski džez fest, Novi Sad džez fest, Jažire Subotica, Jažibar Kraljevo, Green Town Sombor, Vršac džez fest.

Nastupali su uživo na nacionalnim radio stanicama u Srbiji (RTV, Radio Beograd 3), Bugarskoj (BNR), Rumuniji (Kluž) i Švajcarskoj (RTS Ženeva).

Na tri sata vožnje od Beograda, u dvorištu Univerziteta Banovina u Nišu, takođe u subotu – od 21 čas solo koncert će imati pank hard rok bend “Bjesovi”, nastao davne 1990. godine u Gornjem Milanovcu.

Biće ovo njihov prvi koncert u gradu na reci Nišavi posle punih pet godina, kada su nastupili u istom prostoru.

Od prve Gitarijade u Čačku, 16. jula navedene 1990, kada su pobedili i od novca od nagrade snimili svoj prvi album, kreće njihova produktivna karijera.

Prema rečima frontmena benda Zorana Marinkovića, grupa “Bjesovi”, iako stabilno oslonjena na teški rok, žanrovski su ipak teško uhvatljivi, a njihove pesme su deo autobiografske priče o genezi jedne duše.

Već 9. oktobra će svirati u zemunskom rok klubu Fest, a poslednjih sezona pre i tokom pandemije nastupali su na festivalima Beer fest, Arsemal fest, Beer Garden i mnogim klubovima prestonice (Božidarac, Subbeerni centar, Elektropionir).

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.