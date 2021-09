“Koreni“ Tee Lukač u fokusu 4. dana “Beldoksa“

BEOGRAD – Film “Koreni“ rediteljke Tee Lukač prikazan je u Amfiteatru ispred Muzeja Jugoslavije u okviru srpske takmičarske selekcije Međunarodnog festivala dokumentarnog filma “Beldoks“, a Lukač je izjavila da je ovo ostvarenje, iako vrlo lično za nju, nije privatno ni na jedan drugi način.

“To je bilo vrlo interesantno iskustvo. Iako je film za mene vrlo ličan, on ni na jedan drugi način nije privatan. Razlozi za snimanje filma nisu isti kao cilj. Dvoru na Uni sam se jako često vraćala posle svih dešavanja devedesetih godina, ali tim pre nisam htela da se okrenem tipičnoj priči o ratu i stradanjima i zapravo konstantnoj retraumatizaciji nekih događaja“, navela je Lukač, koja je Dvor na Uni, usled rata, napustila sa šest godina.

“Imala sam određenu vrstu straha da će neke priče biti zaboravljene, a vredne su da budu zapamćene – od ličnih, porodičnih mitologija, do samog melosa, jezika, običajnih rituala. To je bio interesantan miks koji se savršeno poklopio sa filmskim jezikom kojim sam želela više da se bavim kao reditelj”, rekla je Lukač.

U okviru međunarodnog takmičarskog programa u Kulturnom centru Beograda na repertoaru je bio film “Dan današnji” reditelja Maxencea Stamatiadisa.

Ovaj “hibridni dokumentarac“ govori o 88-ogodišnjoj Suzan iz predgrađa Pariza, koja ne može da živi bez novih tehnologija i uz pomoć aplikacije vraća u život svog preminulog supruga.

Po rečima reditelja Stamatiadisa, tehnologija ima svoj način stvaranja iluzije da smo povezani sa svetom i tako postaje izgovor da se izolujemo, a protagonistkinja njegovog ostvarenja je dobar primer za to.

“Sa svim svojim tabletima i smartfonima, ona se oseća povezanije sa prijateljima i porodicom, dok je realnost da je ljudi sve ređe posećuju, jer misle da je dovoljno poslati i-mejl ili video. U tom smislu, tehnologija ponekad ume da proizvede potpuno suprotnu stvar od onoga čemu bi trebalo da teži“, rekao je Stamatiadis o ideji iza filma.

U okviru iste selekcije prikazan je i film “Ski” Manquea La Bance, u kome se autor kroz osobeni rediteljski pristup dotiče tema važnih za argentinsko društvo, ali koje imaju univerzalni značaj – klasne nejednakosti i posledice kolonijalizma u kapitalističkom društvu današnjice.

Pored učesnika glavnih takmičarskih selekcija, gosti festivala bili su i Lejla Kajić i Davorin Sekulić, autori filma “Džemo” prikazanog na terasi Art bioskopa Kolarac, kao i Sashko Potter Micevski, reditelj filma “Svi ćemo umreti”.

Povodom projekcije filma “Džemo” autori ovog filma su izjavili da im je glavna vodilja bila činjenica da ne treba da pratimo trendove da bismo bili srećni.

“Svi sada imamo narativ da moramo imati Fejsbuk, Instagram i da radimo sve što drugi rade. Džemo totalno odudara od svega toga i on je i nas same inspirisao da se odvojimo od toga i da shvatimo da neke stvari koje volimo ne moraju da imaju ikakve veze sa ostatkom sveta. Džemo je srećan čovek čak iako ustaje u 5 sati i posle toga ide na trčanje”, naveli su Kajić i Sekulić.

U okviru petog festivalskog dana, večeras će u srpskom takmičarskom programu u Amifiteatru ispred Muzeja Jugoslavije biti prikazan film “Dida” Nikole Ilića i Korine Švingruber Ilić, koji prati odnos reditelja sa majkom tokom nekoliko godina, na relaciji između Beograda i Švajcarske.

Po završetku filma biće održan i razgovor sa rediteljskim parom.

U međunarodnom takmičarskom programu u Kulturnom centru Beograda biće prikazana dva filma – “Džungla“ rediteljke Louise Mootz (uz razgovor s autorkom), koja prikazuje grupu mladih Parižanki različitog porekla koje žive u betonskoj džungli i kolebljivo prolaze kroz život.

U filmu “To sam ja“ (Maéva Rana?vojaona, Georg Tiller) mlada devojka radi kao čuvar u večito prepunjenom zatvoru na Madagaskaru, a Vreme prekraćuje sanjareći o svom ocu, ubici koji ju je napustio kad je bila mala nakon što je ubio rođenog brata.

Među večerašnjim gostima festivala biće reditelj Daniel Kötter, čiji će film “Finfine u procepu” biti prikazan u Jugoslovenskoj kinoteci i u Muzeju savremene umetnosti Beograda (uz razgovor).

Pored toga, publici će se uživo predstaviti i Anđela i Davor Rostuhar, autori filma “2Ljubav oko svijeta”, koji je na programu u Jugoslovenskoj kinoteci, kao i poljski reditelj Pavel Cuzuioc, čije će ostvarenje “Molimo vas, ostanite na vezi” biti prikazano u istom prostoru.

