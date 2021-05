Kostić: Pismo kosovskih lidera Unesku provokacija

BEOGRAD – Predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) Vladimir Kostić izjavio je danas za N1 da je pismo kosovskih lidera Unesku da tri manastira i jednu crkvu skinu sa liste ugroženih spomenika kulture na Kosovu provokacija.

„Ne mogu to drugačije da doživim osim kao provokaciju. To me podseća na jednog lika iz komedije našeg akademika Dušana Kovačevića, u kojoj se traži da ode i da se izvini čoveku koji ga je tukao zbog toga što ga je tukao“, rekao je.

Argument kosovske Vlade je da nije bilo pokušaja nasilja, navodi N1.

„Treba da nam se objasni da je tamo sve ‘med i mleko’. Nisam siguran koliko o tim stvarima može da se razgovara na taj način. U ovom trenutku se to shvata kao provokacija. Ja te ljude ne poznajem, ali delanja, govori, prisvajanja, da naši biseri predstavljaju njihove bisere iako su to biseri čovečanstva. To je problem koji se ne može politički rešavati“, kaže Kostić.

Predsednik SANU dodaje da moramo biti zainteresovani za tu priču. Postoji identitet, a naš identitet nije samo prošlost, poručuje on i smatra da bi trebalo napraviti okvir gde bi se razgovaralo i o kulturnom nasleđu.

„Ne mogu da shvatim razgovor gde ovo ne bi bila jedna od dve glavne teme. Ja sam u jednom intervjuu rekao da se za prava naših sugrađana na Kosovu moramo boriti zubima i noktima. U kojoj meri bismo bili ‘osakaćeni’, ako bismo bili lišeni toga da to posetimo, vidimo, doživimo“, rekao je Kostić.

Povodom dopisa patrijarha Porfirija ministarki kulture Maji Gojković kojim traži odlaganje usvajanja Zakona o kulturnom nasleđu, jer SPC nije bila uključena u proces izrade tog zakona, a Kostić kaže da Akademija nije rekla svoje mišljenje.

„Ja mogu da kažem svoje mišljenje, ja sam sekularan, ali nije moguće razgovarati o kulturnoj baštini bez učešća crkve, ne samo zato što je ona vlasnik, već što je u nekim trenucima ona bila jedina institucija oko koje se okupljalo. Čudno mi je da se o takvoj vrsti priče prenebregne njeno mišljenje, ona mora da se pita“, zaključio je Kostić.

(Tanjug)

