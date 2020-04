Legat Prinsa najavio luksuzna izdanja na godišnjicu smrti

LAS VEGAS – Na današnji dan pre četiri godine preminuo je legendarni muzičar Prins, a njegov zvanični legat “Prince estate”, u partnerstvu sa Legacy Recordings (deo Sony Music Entertainment), najavio je ponovna izdanja 29. maja “Live At The Aladdin Las Vegas DVD” i “The Rainbow Ćildren”.

Planira se i luksuzno petostruko izdanje “Up All Night with Prince: The Nite Alone Collection”, a istog dana će se na vinilu prvi put pojaviti i Prinsovi zvanični prvi live albumi “One Nite Alone…Live” i “One Nite Alone:The Aftershow…It Aint Over!”.

(Tanjug)