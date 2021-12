Lena Kovacevic odrzala koncert “Praznicna magija”

BEOGRAD – Džez i pop umetnica Lena Kovačević održala je sinoć intimni koncert u Kristalnoj dvorani hotela Hajat Ridžensi u Beogradu.

Specijalno muzičko veče pod nazivom „Praznična magija sa Lenom Kovačević” je priređeno u susret Novoj godini u kome je muzičarka sprovela publiku u sat i po svirke kroz svoja tri studijska albuma – “Dobar dan za pevanje” (2009), “San” (2013) i “Dobro jutro, džezeri” (2015), kao i obrade domaćih i stranih pesama.

Lena je sa svojim uigranim pratećim bendom započela veče sa pop hitom “All I Want for Ćristmas is You (2011) od Maraje Keri, i nakon otpevane numere, uz zahvalnost prisutnima što su došli, rekla:“Da nema ove praznične večeri, ne bismo pevali ovu pesmu”.

Otpevala je hit kao što je “Watermelon Sugar” (2019) poznatog pevača Herija Stajlsa, a onda i originalne numere, kao što je skorije objavljena “Beograde”.

Bez hita “Cafe” naravno ne može proći više nijedan njen koncert, tako da je on brzo došao na red, uz veliko oduševljenje publike, koja je uz gala večeru hotela uživala u melodijama poznatih svetskih i domaćih pesama i Leninoj boji glasa.

Okrenula se i tradicionalnim kultnim kompozicijama, koje dosta često izvodi na svojim nastupima – “Gusta mi magla padnala” i “Zapevala sojka ptica”.

Osim Lene Kovačević, taj tradicional izvodili su Brankica Vasić Vasilisa, Danica Krstić, grupa “Legende”, muzički sastav “Stupovi”, ali samo Lena uspeva da je preokrene u džez prizvuk.

Zvanični deo koncerta je završila hitom “Dubine”, a publika ju je pozivala na bis, tako da je izvela još nekoliko američkih ili britanskih pop hitova, kao što je “Attention” muzičara Čarlija Puta (Ćarlie Puth).

