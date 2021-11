“Ljubav oko sveta” osvojila srpsku publiku, autori najavili nastavak projekta

BEOGRAD – Dokumentarni film, knjiga i izložba “Ljubav oko sveta”, čiji su autori hrvatski putopisac i fotograf Davor Rostuhar i njegova supruga Anđela, u Srbiji su dočekani sa velikim interesovanjem publike, a autorski par je najavio i nastavak projekta – “Ljubav na Balkanu.”

Supružnici Rostuhar, s kojima je publika imala prilike da se upozna u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu i Zrenjaninu, izjavili su da iz Srbije odlaze puni lepih utisaka i otkrili nastavak svog projekta, koji će nositi naziv “Ljubav na Balkanu.”

Kako navodi autorski par, počeli su da istražuju šta je ljubav za ljude u našoj kulturi, na našem podneblju i jeziku, i tom prilikom su pozvali srpsku publiku da sa njima podeli svoje zanimljive priče o ljubavi, koje takođe dobro objašnjavaju našu kulturu ili neke njene aspekte.

Bračni par Rosuhar je nakon venčanja proveo godinu dana putujući kroz 30 zemalja sveta i istražujući ljubav kroz razne kulture – od Bušmana iz afričke pustinje do urbanih parova najvećih svetskih metropola, od tradicionalnih poligamskih harema do modernih poliamornih zajednica, od lovaca i sakupljača iz amazonske prašume do plemena s dalekih rajskih obala Pacifika, „od ljudi koji nikad nisu našli ljubav, do onih koji su u ljubavi našli sve.“

Ono što su kroz razgovor sa više od 200 parova, ali i s renomiranim svetskim naučnicima, supružnici Rostuhar prikazali su u svojoj knjizi i dokumentarnom filmu.

Kako najavljuju distributeri, zbog velikog interesovanja publike će sutra u bioskopu Cinestar Ada Mall u Beogradu biti održane još dve projekcije ovog dokumentarnog ostvarenja.

(Tanjug)

