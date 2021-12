Malković: „Azbuka naseg života“ ogledalo trenutnog društva

BEOGRAD – Gost nove epizode video serijala „Tanjug Reflektor“ bio je glumac Jadran Malković, koji je govorio o svojoj ulozi u seriji „Azbuka našeg života“, snimljenoj po delima Mirjane Bobić Mojsilović.

Malković je rekao da je „Azbuka našeg života“, rediteljke Jelene Bajić Jočić, „divna priča koja na neki način predstavlja ogledalo trenutnog društva“.

„U srži je bračni par Popović koji se upoznao u ranoj mladosti i nakon 25 godina braka su se našli u situaciji u kojoj su postigli jako puno u životu i karijeri. Uroš Popović voli svoju familiju i ženu, ali su malo izgubili sebe u celoj toj priči“, ocenio je Malković.

Glumac je rekao da je lik Uroša drugačiji od njega kada je u pitanju lojalnosti, a što se tiče paralela postoje „male nesigurnosti tu i tamo“ i momenti kada razmišlja da li je određene godine najbolje iskoristio i da li su neke odluke mogle biti drugačije.

„Aleksandra Janković je partnerka iz snova. U potpunosti sam oduševljen njome. Od samog početka smo jednostavno izgradili odnos i bilo je mnogo teže raditi scene u kojma nismo u ljubavi nego scene u kojima smo zaljubljeni i volimo se“, rekao je Malković.

Glumac je kao posebno zanimljivu i neobičnu izdvojio scenu u kojoj leti u košulji vozi motor u Beogradu, a snimana je u prohladnom novembru.

„Da bi me zaštitili od vetra bar malo, a ništa ne mogu da obučem ispod ili preko, umotali su me u foliju za povrće. Nisam siguran da je uopšte pomoglo pošto su mi suze tekle od hladnoće i u saobraćaju su me gledali kao da sam poludeo“, nasmejao se glumac.

Upitan šta mu se najviše sviđa u Srbiji i šta mu je neobično, glumac koji karijeru ostvaruje u inostranstvu je rekao da mu je neobična dinamika života u Beogradu gde se sve non stop dešava.

„London je isto dinamičan grad u kome se konstantno nešto dešava, ali u nekom momentu utihne i postoje delovi gde je mirnije. Ovde meni deluje kao da ne postoji momenat da se nešto smiri i zaustavi. To mi je zanimljivo lepo, interesantno, začuđujuće i opterećujuće“, rekao je Malković.

(Tanjug)

