Mancevski: LIFFE je festival gde se postuje film i ljudi vole

LESKOVAC – LIFFE je festival gde se poštuje film i gde se ljudi vole, a to je najvažnije za bilo koji filmski festival, smatra reditelj Milčo Mančevski, koji je gost Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije.

Drugog dana 15. Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije, 16. septembra u Leskovačkom kulturnom centru, na konferenciji za novinare govorili su reditelj Milčo Mančevski i profesori Fakulteta dramskih umetnosti Saša Sailović i Narcisa Darijević Marković.

„Super je biti ovde. Otvaranje je za mene bilo veoma lepo i emotivno. Ovo je jedno toplo, prisno mesto. Jedan festival gde se poštuje film i gde se ljudi vole. To je verovatno i najvažnije za bilo koji filmski festival“, rekao je reditelj i laureat ovogodišnje nagrade Živojin Žika Pavlović Milčo Mančevski.

Govoreći o svom dugometražnom debiju i najpoznatijem filmu „Pre kiše“, Mančevski je konstatovao da je najinteresantnije to što ljudi na taj film reaguju veoma emotivno.

„Pišu mi i i prilaze ljudi iz Brazila, Kine, Italije. Uvek se pitam koja je tajna, zašto je taj film izazvao takve reakcije. Znam da je taj film nabijen jakim emocijama. Kad smo ga snimali, bilo je izuzetno teško praviti taj film. Možda se nešto od toga prelilo na veliko platno“.

Profesor Fakulteta dramskih umetnosti Saša Sailović govorio je o izložbi „Vek i po srpske škole glume“ autora i kustosa Pavla Lazića, saradnika na katedri glume FDU.

„Ova izložba je izvanredan prikaz kako se ova značajna umetnička oblast razvijala kod nas. Na njoj su prikazani glumci od Alekse Bačvanskog, prve velike zvezde koja je krajem 19. veka došla iz tadašnje Austrougarske u Srbiju, do poslednje generacije koja je pre 4 godine diplomirala. Mislim da će posetiocima izložbe posebno zanimljivo biti da u nekim mladim nasmejanim licima prepoznaju Petra Kralja, Milenu Dravić, Batu Stojkovića i druge“, rekao je Sailović.

Profesorka FDU i umetnička direktorka festivala „Bistre reke“ u Temskoj Narcisa Darijević Marković govorila je o motivima za pokretanje ove manifestacije.

„Prvi i osnovni razlog osnivanja je bio to što u Srbiji ne postoji festival studentskog dokumentarnog filma. A najveća vrednost ovog festivala je to što smo se izmestili iz Beograda, jer je naša ideja da umetnost pripada svima, i da treba dođe u one krajeve gde retko zalazi. Tako smo otišli u divno selo Temska“, i dodala da ih je opredelila i borba ljudi tamo za svoje reke, okolinu, ekologiju, očuvanje prirode.

„To je nešto bez čega ne možemo da živimo. Tako da je i glavna tema festivala ekološki film. Ljudi iz sela Stare Planine brane svoje reke, a Fakultet dramskih umetnosti sa svojim studentima im je nova podrška i vetar u leđa“, rekla je Markovićeva.

Trećeg festivalskog dana, u subotu 17. septembra, publika će u Narodnom pozorištu Leskovac moći da pogleda dva ostvarenja iz Glavnog takmičarskog programa: „Posle zime“ crnogorskog reditelja Ivana Bakrača u 19 časova, i „Strahinja Banović“ Stefana Arsenijevića u 21 čas.

U Dvorani LKC-a od 21 čas, na programu je film „Men of Deeds“ rumunskog reditelja Paula Negoescua, koji se prikazuje u okviru selekcije „Divlji film“.

U pratećem programu festivala, u 17 časova u holu na prvom spratu LKC-a biće održana promocija knjige „Nebojša Đukelić“ iz edicije „FEST-ovih 50“, a za 19 časova u bioskopu LKC-a zakazana je projekcija studentskih filmova iz Crne Gore i Hrvatske.

Na LIFFE online platformi, trećeg festivalskog dana publika će moći da prati konferenciju za novinare, festivalski podcast, kao i projekciju filma „Tri dana u septembru“ Darijana Pejovskog u okviru selekcije „Makedonski film u fokusu“.

Organizator Leskovačkog internacionalnog festivala filmske režije LIFFE je Leskovački kulturni centar, a pokrovitelji manifestacije su Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, Grad Leskovac i Filmski centar Srbije.

(Tanjug)

