Merkjurijev asistent: Iskren prijatelj i genije za muziku

LONDON – Britanac Piter Friston, lični asistent najboljeg rok vokala svih vremena Fredija Merkjurija, održaće predavanje 28. marta na sceni Kombank dvorane kao uvodni program za koncert „Queen Real tribute benda“, a u ekskluzivnom razgovoru za Tanjug kaže da je Merkjuri bio genije za stvaranje muzike, strastveni pevač i jednostavan iskren prijatelj.

Lider mega popularne rok grupe „Queen“ preminuo je od AIDS-a davne 1991. godine, i ceo svet će obeležiti tokom aktuelne 2021. godine tri decenije od njegovog odlaska.

Rođen u britanskom gradu Surej, gospodin Friston (1955) je najranije detinjstvo proveo u Južnom Londonu, dok nije otišao u internat u Severnu Indiju.

Na različitim pozicijama je radio u Royal Opera House i Royal Ballet, a Merkjurija je upoznao 1979. godine.

Od tada su bili nerazdvojni sve do smrti slavnog vokala.

„Fredi mi jako nedostaje, i posle 30 godina od kako nas je zauvek napustio. Ipak, on mi ne nedostaje sa tugom i prazninom. U trenutku kada je on umro, osetio sam olakšanje, jer više nije u tim nepodnošljivim mukama”, objasnio je Friston.

Kako kaže, najviše mu nedostaje Merkjurijev smeh.

„Prva slika koju vidim kada pomislim na Fredija je njegov smeh. Posebno kako zabacuje glavu i kako se iskreno smeje. Fredi je voleo da se stalno smeje sa prijateljima i bilo je mnogo uživanja u tim momentima“, evocirao je uspomene Friston.

Istovremeno je Merkjuriju bio asistent, batler, kuvar, sekretar, čistač, kelner, ali i telohranitelj.

Pred kraj Merkjurijevog života Friston je brinuo o njegovom zdravlju.

U uvodu koncerta 28. marta Friston će imati jednočasovni nastup u Kombank dvorani pred publikom kada će pričati o manje poznatim detaljima iz Merkjurijevog života.

Takođe, publici u Beogradu biće predstavljene manje poznate fotografije iz Merkjurijeve privatne kolekcije.

“Moja uloga u tom uvodnom delu večeri će biti da na neki način zaokružim priču i ličnost kakav je bio Fredi Merkjuri – kroz prizmu njegove bogate karijere ili kroz ličnost koja je stvorila magiju. Biće vremena nakon moje prezentacije da svako iz publike može da pita šta god poželi i odgovoriću im najistinitije što mogu”, obećava Friston.

Friston je putovao sa Merkjurijem po celom svetu, gde god je „Queen“ imao zakazane turneje, bili su zaista nerazdvojni, a on je pazio na slavnog pevača.

“Istina, možda ne slušam Queen danas toliko kao nekada, ali mi je prijatno kada čujem više raznih pesama koje nisu izvođene uživo u TV emisijama. Sada mi te pesme zvuče sveže i drugačije, jer su to snimci iz autentičnog vremena, a ne tek tako reprodukcije uživo hitova ’80-ih godina”, kaže Friston.

On je proveo punih 12 godina u Merkjurijevoj kući Garden Lodge u Londonu, a kasnije u pevačevim rezidencijama Njujorku ili Pragu.

“Tih 12 godina bih mogao opisati samo kad bih imao vremena da napišem čitavu knjigu. Tokom prve godine druženja sa njim već sam mogao da otkrijem pravog Fredija kakav on jeste u svojoj suštini. Da li je on bio sve vreme kod kuće, ili na napornim turnejama, ili je snimao album, on je za mene u osnovi bio uvek ista osoba. Poznavao je uvek svoje granice, ali uvek je pokušavao da postigne daleko više od toga“, kaže Friston.

Kako kaže, posebno je zanimljivo što se Merkuri bez izuzetka svakog jutra budio u 9 sati.

„Bez obzira da li je legao da spava u dva ili u šest ujutru Fredi je bio na nogama u 9 sati. Jednostavno nikada nije voleo da propušta dnevno svetlo, sunčeve zrake, prirodu”, otkriva Friston.

Za njega je bilo veliko iznenađenje kada je otkrio da Merkjuri ume da uđe u svakodnevnu rutinu.

„Fredi je osmislio plan za jednu od svojih nedelja u Njujorku, a onda bi se takva nedelja ponavljala nekoliko puta za redom. To se dešavalo nakon našeg prvog zajedničkog snimanja albuma u Njujorku. Tada sam shvatio da je Fredi genije za stvaranje muzike, strastveni pevač i jednostavan, iskren prijatelj“, opisao je Friston.

Takođe je pohvalio srpski bend „Queen Real tribute“, koji je, kako kaže, slušao više puta.

„Znam koliko zaista uživaju da izvode hitove Queen-a. Važno je i da publika uživa na tim koncertima, kao i ljudi koji su bili životno vezani za Fredijev bend, poput mene“.

Osim na odlazak Merkjurija, Friston se osvrće na mnoge britanske i američke muzičare koji su nas napustili kao što su Džordž Majkl, Dejvid Bouvi, Majkl Džekson, Leonard Koen, Džo Koker…

„Važno je da se stalno osvetljavaju njihovi opusi, kako bi njihova prisutnost u pop muzici ostala večna“, kazao je Friston.

Piter Friston je bio i ključna figura za nastanak čuvenog filma “Boemska rapsodija” (2018) o grupi „Queen“ u čijem fokusu je Fredi Merkjuri.

“Mislim da je “Boemska rapsodija” veoma dobar holivudski film. Rami Malek je uverljivo dočarao Fredijevu ideju za slobodom u životu i muzici. Ipak, taj film nije dokumentarac i naravno da je postojala izvesna doza umetničke slobode“, kazao je Friston.

(Tanjug)

