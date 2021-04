Mikser objavio 22 pobednika na konkursu “Black Box”

BEOGRAD – Mikser Festival i Fakultet primenjenih umetnosti (FPU) u Beogradu objavili su listu od 22 pobednika umetničkog konkursa “Black Box”, koji su dostavili konceptualna rešenja kao odgovor na aktuelnu ovogodišnju temu “Princip nade”.

Na konkurs je pristigao 51 rad, a od 22 laureata najvise je iz Srbije, dva iz Hrvatske i po jedan iz Poljske, Kine, Nemačke i Crne Gore.

Autori su različitih profila, od primenjene umetnosti, likovnog stvaralaštva – slikarstvo/vajarstvo, arhitekte, vizuelni umetnici, dizajneri, preko kreativaca iz medija i komunikacija.

Stručni žiri su činili Marko Lađušić, vajar, profesor na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, Ervin Dubrović, istoričar umetnosti, direktor Muzeja grada Rijeka, Denis Leo Hegić, kustos osnivač Supermarket Lab i direktor MON Museum of Now Berlin.

U žiriju su bile i Fiona Sinđelić Stefanović, dizajnerka, kreativna direktorka Supermarket Lab Berlin, Maja Lalić, arhitekta, kreativna direktorka Mikser festivala i Jelena Pavlović, producentkinja i rediteljka, pobednica konkursa Black Box 2020.

Oni su ove godine izdvojili 22 pobednička rada konkursa Black Box 2021.

Mikser festival u godini pandemije 2020/2021. podstiče mlade stvaraoce na novi energetski ciklus stvaranja i optimizma, inspirisani nemačkim filozofom Ernstom Blohom i njegovim književnim delom “Princip nade”.

Kao odgovor na izazove pandemije, ovogodišnja izložba Black Box i manifestacija Mikser Festival održaće se od 26. do 28. maja ponovo u živopisnom i prijatnom ambijentu kompleksa Zornića kuća, u selu Baćevac, nadomak Beograda.

Uz slogan festivala “Zagrljaj” umetnici su pozvani da odgovore na temu konkursa kroz individualne umetničke intervencije na otvorenom prostoru.

Pored učešća u centralnom umetničkom programu Mikser Festivala, nagrađeni autori imaće priliku da učestvuju u razgovorima sa značajnim stručnjacima iz regiona, koji se mahom nalaze u stručnom žiriju.

(Tanjug)

