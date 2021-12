„Moja žitna polja“ izložba posvećena Milošu Šobajiću

BEOGRAD – Izložba fotografija posvećena značajnom slikaru Milošu Šobajiću pod nazivom „Moja žitna polja“ večeras je svečano otvorena u Galeriji Kombank Dvorane u Beogradu, gde je srpski umetnik u martu imao svoju poslednju samostalnu postavku.

U okviru postavke prikazan je dokumentarni film „Miloš Šobajić „2016-2021“ autora Vladimira Valesinskog, a na otvaranju izložbe bila je prisutna udovica slikara Marija T. Iskjerdo.

Na ovom multimedijalnom projektu nalazi se kolekcija fotografija iz porodične arhive čuvenog slikara.

Igor Stanković, direktor Kombank Dvorane istakao je da je ovaj susret jedno sećanje na velikog slikara i izrazio želju da ovo veče ne donese samo setno osećanje, već prijatne uspomene na druženje i lepo zajedničko vreme sa umetnikom.

Miloš Šobajić (1945 -2021) bio je srpski i francuski slikar i vajar. Smatra se jednim od najznačajnijih evropskih umetnika, a izložba u Galeriji Kombank Dvorane posvećena je periodu od 2016. do smrti umetnika 24. aprila ove godine.

Inače, izložbom Šobajića 5. marta ove godine zvanično je otvorena Galerija Kombank dvorane, a slike čuvenog autora deo su stalne postavke ovog kulturnog prostora.

Veliki prijatelj slikara, novinar Vjera Vuković izjavila je da kada neko fizički zauvek ode onda za njim trajno ostanu njegova dela, kao za Šobajićem.

Navela je da je njegovo stvaralaštvo uvek imalo vulkansku energiju, da je silovito slikao i snažno pravio skulpture, a da je u životu imao veliku ljubav prema svojim suprugama.

Pomenula je njegovu svestranost, jer je osim slikanja, objavio dve knjige kao autobiografije i jednu dramu, ali i kreirao veoma angažovane video radove.

„Bio je umetnik iskonskog talenta, a za života je uspeo da sačuva dete u sebi, nemirno, neumorno, neuhvatljivo, radoznalo, koje stalno voli da se igra. I otišao je sa ovog sveta kao večiti dečak“, zaključila je Vuković.

Prijateljica iz Francuske Sofi Bidar, psiholog, održala je veoma nadahnut govor na francuskom i srpskom.

Bidar je opisala Šobajića kao veoma autentičnog, izuzetnog, velikodušnog, punog milosti.

Takođe, ona smatra da u njemu ima nečeg natprirodnog, da je uvek posedovao izraženu životnu snagu, strast, čistotu srca, u čemu ona vidi milost.

„Miloš je ponudio milost svima putem svog umetničkog rada, kroz svoje prisustvo, prijateljstvo i ljubav. Miloš znači milost. Hvala vam svima što nam dajete tako dragocene uspomene sa njim“, emotivno je naglasila Bidar.

Profesor Darko Tanasković, koji je u martu otvorio poslednju Šobajićevu izložbu, kazao je da je to bilo prelepo veče, jer je istovremeno promovisana i njegova knjiga „Mojih devet života“.

„Niko nije verovao da ćemo o njemu malo kasnije govoriti u prošlom vremenu. Ipak, mislim da to ni ne možemo, jer nam on to neće dozvoliti. Večno rajsko naselje je sada njegov dom, kome on zasluženo pripada. On je i danas među nama i ostaće tu zauvek. Osvetljava mrak koji nas okružuje sa svojim remek delima. Žitna polja su predaleko“, poručio je Tanasković.

Miloš Šobajić je dobar deo života živeo u Parizu, a svoja dela je predstavio na više od 80 samostalnih izložbi širom planete i učestvovao na 500 kolektivnih postavki, dok se njegovi radovi nalaze u 30 muzeja savremene umetnosti u svetu.

Francuski kompozitor René-Louis Baron stvorio je muzički film o Šobajićevim delima.

Šobajić je svoju prvu knjigu “Slikaj i ćuti” autobiografskog karaktera, a o uticaju globalizma na savremenu likovnu umetnost, objavio 2018. godine.

Bio je oženjen Majom T. Iskjerdo, a prva supruga mu je bila Lotos Masnikosa – Šobajić. Ove godine je izdao autobiografiju „Mojih devet života“ posvećenu upravo supruzi Maji. Zajedno sa Majom napisao je svoju jedinu dramu „Vecin cirkus“, koju je izdalo Narodno pozorište Timočke Krajine iz Zaječara.

Sahranjen je 29. aprila u Aleji zaslužnih građana u Beogradu.

Grad Beograd predviđa otvaranje Muzeja „Miloš Šobajić“ u toku 2022. godine.

Izložba „Moja žitna polja“ biće otvorena do 13. januara.

