Muzej grada Beograda predstavljen u Solunu

BEOGRAD – Muzej grada Beograda saopštio je danas da je predstavio svoju bogatu ponudu u okviru promocije turističke ponude Beograda u Solunu pod nazivom „Belgrade Winter Highlights 2022“.

Direktorka Muzeja Jelena Medaković je govorila i o kulturno-istorijskoj baštini Beograda na promociji kojoj su prisustvovali predstavnici diplomatskog kora Srbije i Grčke, turističke privrede i institucija kulture, kao i gradonačelnik Soluna Konstantinos Zevras, kaže se u saopštenju.

„Pored predstavljanja svojih potencijala i ponude, tokom posete Solunu imali smo dva važna sastanka u Arheološkom i Muzeju Vizantološke kulture sa direktorkama tih muzeja, kao i sastanak sa predstavnicom muzeja MOMUS (The Metropolitan Organisation of Museums of Visual Arts)“, izjavila je Medaković.

Prema njenim rečima, „saradnja sa tim izuzetno značajnim muzejima svoju punu realizaciju doživeće otvaranjem izložbe Muzeja grada Beograda u Solunu“.

Kako je navedeno, na prijemu u Generalnom konzulatu Srbije u Solunu konzul-žeran Jasmina Milačić je primila pored Medaković, zamenicu predsednika skupštine Grada Beograda Andreu Radulović, sekretara za kulturu Ivana Karla i pomoćnika direktora Turističke organizacije Beograda Slobodana Unkovića.

TOB je „Belgrade Winter Highlights 2022“ organizaovala od 30. novembra do 3. decembra u Solunu.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.