Muzičar Heri Stajls obradovao fanove novim singlom “Golden”

NJUJORK – Jedan od najpopularnijih pop muzičara današnjice Heri Stajls (Harry Styles) ispunio je želju svojih fanova i objavio novi singl i spot “Golden” sa svog aktuelnog albuma “Fine Line”, u izdanju diskografske kuće Columbia Records iz Njujorka, objavila je ta američka kompanija.

Pevač je i autor pesme s još nekoliko saradnika, režija spota je bila u rukama tandema Bena i Gejba Tarnera, dok je za lokaciju izabrana prelepa obala Amalfi u Italiji.

Obožavaoci su javno napisali želju da upravo „Golden“ bude naredni singl sa novog albuma, koji je objavljen krajem 2019. godine, dakle još pre pandemije.

Novi CD već ima ogroman uspeh kao što je zvanično platinasti tiraž, a po izlasku debitovao je na mestu broj jedan Billboard-ove liste 200 najboljih albuma.

Nedavno je ovaj album magazin Rolling Stone uvrstio u najboljih 500 albuma svih vremena.

Dosadašnji singlovi sa aktuelnog albuma kuće Columbia, a u distribuciji domaćeg partnera Menart za celu Srbiji I region, doživeli su izuzetan prijem kod publike, i još dobili pozitivne kritike srtučne javnosti: „Lights Up“, „Adore You“ i „Watermelon Sugar“.

Upravo taj poslednji navedenI singl je proglašen za pesmu leta, jer je premašio preko milijardu pregleda, bio na vrhu najboljih pet pesama globalne Spotify liste, postigao dijamatski tiraž u Brazilu, četvorostruki platinasti tiraž u Irskoj i Kanadi, trostruko platinasti u Australiji, dvostruko platinasti u Meksiku i Norveškoj, nema kraja trijumfima na tržištu.

Autor retko izvanredne kompozicije i planetarnog hita “Sign of theTimes”, kao prave epske himne i balade, bio je veoma kreativan i nadahnut da se malo igra sa fanovima.

Kao i u slučaju prethodnh pesama, znatiželjnim ljubiteljima pružena je prilika da sami otkriju ime novog singla poput igrice, samo prateći tajne znakove, zlatnu temu na sajtu DYKWYA.com – “Do You Know Who You Are” (stih iz prvog singla „Lights Out“).

Iskreni fanovi su prelazili na sledeći nivo i pronalazili su istu temu i na sajtu VISITRODA.com, da bi im se na kraju otvorio i potpuno novi sajt YOUARESOGOLDEN.com, koji nosi poruku novog singla, GOLDEN.

Misterija je otkrivena, ljubitelji su zadovoljni, dobili su svoju pesmu.

Muzičar Stajls definitivno voli da bude uvek originalan i autentičan.

(Tanjug)

