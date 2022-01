Muzičar Nik Kejv najavio novi dokumentarac

NOVI SAD – Australijski muzičar Nik Kejv najavio je dokumentarac „This Much I Know to Be True“ (Ovoliko sigurno znam) o kreativnom partnerstvu sa Vorenom Elisom, dugogodišnjim saradnikom i članom pratećeg benda Bed sids (Bad Seeds), saopštio je danas festival Egzit.

Kejv, koga očekuje nastup 8. jula na Egzitu, napisao je na svom Instagram profilu da novi dokumentarac reditelja Endrjua Dominika beleži njegov izuzetan odnos sa Elisom dok „oživljavaju pesme sa albuma „Ghosteen“ (2019) i „Carnage“ (2021)“, saopštio je festival.

(Tanjug)

