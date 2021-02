Muzičari i glumci se opraštaju od Balaševića

BEOGRAD – Mnoge kolege muzičari i dramski umetnici opraštaju se na društvenim mrežama od velikog pesnika i kantautora Đorđa Balaševića, svi redom u ogromnom šoku i neverici da se njegov iznendni odlazak zaista dogodio.

Ceo region na prostorima bivše Jugoslavije je takođe potresen ovom tragedijom i velikim gubitkom.

Umetnica Amira Medunjanin, veoma čest gost Beograda i Srbije, odlučila je da se oprosti od Balaševića stihovima iz njegove pesme „Lađarska serenata“, čiji je tekst podelila na svom Fejsbuk profilu:

„Da od silnih briga Bog posustane, pa me zamoli da ga odmenim ne bi bilo lepo da mu dok ne ustane, svet na bolje promenim“.

Masimo Savić se od legendarnog Balaševića oprostio se stihovima iz pesme „Život je more“ i zapisao da ne veruje u njegov odlazak.

„Mog mora nema, al“ ja živim u nadi, da možda, ipak, negde srešćemo se još“, stihovi su koje je Masimo podelio na Instagramu.

„Ovim stihovima iz Balaševićeve pesme „Život je more“, koju sam pevao na albumu „Sunce se ponovo rađa“, pokušavam se oprostiti, a preteško mi je prihvatiti činjenicu da ga više nema. Da više neće stvarati. Da više neće puniti to more života vedrinom. I ljubavlju. Za muziku. I za čoveka. Panonski mornaru, tuga je moja bez kraja i dna“, poručio je Masimo.

Najpotresnije i najduže objave iz nekoliko nastavaka je napisala Kristina Kovač, koja nije htela da se pomiri sa činjenicom da se tako nešto uopšte moglo dogoditi.

„Recite mi da nije istina….Molim vas. Recite mi da je Panonski mornar još uvek tu, da nije istina da nas je napustio. Plačem, plačem, užasno sam, beskrajno tužna. Spavaj mirno, Đole, neka te čuvaju košute plahe večno gonjene obrisima straha, i sanjaj kako ruski voliš, jer ti si, reklo bi se, samo tako i umeo. Ni za kim kog nikada nisam upoznala nisam ovako plakala. Kako će ove suze prestati?“, objavljeno je Fejsbuk profilu Kristine Kovač.

Bas gitarista pop rok grupe „Neverne bebe“ Vladan Vlajko Đurđević podsetio se svih pokojnih muzičara koji su otišli za veoma kratko vreme u samo nekoliko dana.

„Svaka smrt je sama po sebi strašna i tera nas da se zamislimo i preispitamo o svom životu i životu ljudi oko nas…Toliko je ljudi otišlo za vreme ove užasne pandemije da sve polako gubi smisao“, napisao je basista.

„Đoletova smrt me je užasno potresla, takvog kantautora i tekstopisca teško da će majka ponovo roditi… Žao mi je i Branka Marušića – Čuture, pionira YU rock scene koji je preminuo juče. Setih se i Miše Aleksića kao i svih ostalih koji su nas prerano i nenadano napustili. Ovo je moj pozdrav svima njima, neka budu sa anđelima i neka im je laka zemlja“, poručio je Đurđević.

Rok pesnik, kompozitor, gitarista, pevač i producent Nikola Vranjković samo je kratko napisao „Zbogom i hvala na svemu“, a zatim „okačio“ pesmu od Balaševića – „Neko to od gore vidi sve“.

Slovenački kantautor Zoran Predin jer je na svojoj Fejsbuk stranici samo objavio sliku na kojoj su Balašević i on nasmejani, a pored napisao „Ne znam šta da kažem…“.

Rok grupa „Kerber“ se od Balaševića na Fejsbuku oprostila objavom: „Dragi prijatelji, upravo smo dobili vest da je naš kolega, legenda, večiti mladić i novosadski lola, Đorđe Balašević preminuo! Njegovo delo ostaće zlatnim slovima upisano u istoriju muzike ovog podneblja! Njegovoj porodici, prijateljima i poštovaocima, grupa Kerber izjavljuje najdublje saučešće. Neka mu je večna slava, spokoj i mir njegovoj duši! Zbogom legendo!“.

Glumac Branislav Lečić poetski se izrazio na mrežama: „Otišao je Đole, veliki pesnik. Uvek sam čekao njegovu novu pesmu da mi osveži duh, pokrene srce i vrati u normalu. Nigde ti ne ideš Balaševiću! Ostaćeš večno sa nama da štitimo naše bagrenje!“.

Producent Jelena Mitrović, koja stoji iza uspešnog filma „Otac“ svog supruga Srdana Golubovića, pružila je svoje misli da je stvar ukusa da li je neko slušao ili nije Balaševića, ali da je nesporno bio velika zvezda i slovenska duša.

„Uvek dosledan svojim stavovima i pesmama. Jako sam tužna. Putuj Đole, baš si prerano otišao“, sa tugom se oprostila producenkinja.

Jedan od članova pop rok sastava „U škripcu“ i vlasnik koncertne agencije „Long Play“ Zoran Vulović Vule organizovao je poslednji veliki koncert Balaševića u Kragujevcu, neposredno pred nalet kovida 19.

„Dragi Đole neka ti je večna slava“ – kratko se oglasio Vulović, a onda zapisao kultne stihove: „Jedan d-mol, me razvali, neki bi to prosto tugom nazvali, nije to, šta je tuga za d-mol?“.

Muzički menadžer Miša Relić, osnivač koncertnih klubova „BitefArtCafe“ i direktor festivala Musicology, na Fejsbuku je objavio:“Preminuo je jedan poseban umetnik i čovek, makar prema onome što ja znam o njemu, ono malo što sam imao prilike da pričam sa njim, ali i kako su mi muzičari pričali o njemu. A to, da muzičari vole svog šefa, e to je baš retkost. Panonski šmeker, šansonjer, umetnik, tako poseban, jedinstven i veliki, a tako nekako običan i narodski. Makar sam ga ja tako doživeo. Baš sam tužan. Nije to baš moj „cup of tea“, ali izuzetno sam ga poštovao“.

Nikola Kojo je bio vidno uznemiren kada je čuo za ovaj gubitak.

„Ode nam još jedan velikan muzike…Svaki tvoj stih, tvoja strofa i emocija urezana je duboko u meni ispod kože. Počivaj u miru Legendo muzike! Lepo sećanje si ostavio iza sebe! Živiš u nama. Pozdravi sve moje kolege gore na nebu, posebno mog dragog kuma Mandu! Srešćemo se svi. Nekad! Hvala ti na svemu!“, zaključio je Kojo.

(Tanjug)

