Muzičarka Irena Blagojević održzala solo koncert u DOB-u

BEOGRAD – Džez i soul umetnica Irena Blagojević održala je sinoć samostalani koncert u sali “Amerikana” Doma omladine Beograda, gde je promovisala i svoj treći studijski albuma “Pero” (2021), a muzički program je bio bogat sa raznim gostima koji su snimali taj projekat.

Koncertni repertoar je sačinjavao i pesme sa prethodna dva Irenina albuma – poetičcnih, melanholičnih i vedrih naslova – „Jutro bez ljubavi“ (2010) i „Blistavi grad“ (2016).

Muzičarka se zahvalila publici i prijateljima u sali što su ove noći došli da uživaju u melodijama različitih žanrova, i imala potrebu da najavljuje ime svake numere koja sledi.

Koncert je započeo kompozicijom “Susreti” sa drugog albuma, kao uvertira u skoro dvočasovni događaj, da bi se nastavio sa soul žanrom – “Putniče” sa poslednjeg materijala “Pero”.

Irena je veoma vešto balansirala na koncertu da u dovoljnoj meri prezentuje novi CD, ali i da publici pruži šetnju kroz njenu solo karijeru koja traje 12 godina, putem ta tri albuma.

Istaknuti bubnjar Goran Ljuboja Trut, ponat kao deo alternativnog rok benda “E-Play”, a ranije i sastava “Babe”, uskočio je na scenu kao prvi gost na pesmi “Imam jednu želju”, koju je snimio za “Pero”. Numera je u stilu fanki zvuka, što dovoljno ukazuje na svestranost muzičke dame da umešno kombinuje više žanrova.

Novi album “Pero” nastao u doba pandemije donosi publici devet pesama i predstavlja njen nastavak koktela soul džez stila sa primesom pop muzike, kao i bluza, mada je primetan upravo i fank.

Više puta Irena je istakla da se ne ograničava žanrovima, tako da joj je džez dominantan, ali ne i jedini u spletu kreativnosti, beskrajna je sloboda tih

Odmah nakon bubnjara Truta koji je bio neobičan u drugačijem žanru na sceni, gostovao je Irenin sin – gitarista i pevač Relja Peršić, koji je svirao tri pesme na albumu.

Jednu od njih – etno fank “Milo moje” izveo je sa Irenom i zaslužio veliki aplauz podrške.

Majka ga je pohvalila da je uveliko postao afirmisan muzičar, već tako mlad stvara svoj prvi album, tako da je dobio priliku da predstavi i svoje autorske numere, od kojih se svojim šaljivim i pomalo kontraverznim tekstom izdvaja singl – “Pločice”.

Uz svoje autorske kompozicije vredna umetnica na flauti i vokalu na poslednjem albumu „Pero“ prvi put je obradila i nekoliko starih srpskih pesama, kao što je čuvena „Jutros mi je ruža procvetala“, sledeća na set listi koncerta, delo kompozitora Petra Tanasijevića (1932-2016).

Naravno, i ova pesma je bila u džez aranžmanu, a publika se posebno oduševila na hit kompoziciji “Gorko je slatko”, što je Ireni dalo vetar u leđa da još više podigne intimnu atmosferu svirke.

Od gostiju bio je zapažen i saradnik na albumu – klavijaturista Ivan Aleksijević na pop naslovu “Pamti me”, ali i mlada Milica Janković kao prateći vokal, ali je dobila takođe šansu za solo tačku gde njen sjajan glas dolazi do izražaja.

Irena je dalje promovisala novi album plutajući kroz jedinu pesmu na engleskom “Lonely Days”, da bi priznala kako joj je uvek potrebna (samo) “Ljubav”.

Prošle godine pesma i spot kao rimejk tradicionala – „Bolujem ja“ bili su veoma uspešni, a tu je Irena već krenula u novo žanrovsko rešenje zvano – bluz.

Na albumu tu pesmu je na gitari dočarao jedan od vodećih bluz gitarista Dragoljub Crnčević Crnke, svima znan kao lider benda – “Point Blank”, ali ove večeri ga je na toj obradi zamenio drugi bluzer – Dušan Duda Bezuha, ne samo umetnik na gitari, već i producent albuma “Pero”.

Atmosfera je bila veoma pozitivna i sa uzvišenim emocijama sve vreme, publika je zdušno nakon svake pesme aplauzom pozdravila umetnicu, koja je zasijala dalje na baladi “Blistavi grad”, prema istoimenom drugom albumu.

Irena i kulturna ustanova Dom omladine Beograda veoma lepo sarađuju, jer je tamo imala više samostalnih koncerata, kao što je na Svetski dan džeza – 30. aprila pre nekoliko godina, ili na matine nastupu “Tribute to Ella” – posvećeno Eli Ficdžerald, a i svoj prvi solo nastup je imala upravo ovde.

Tako je i u ovoj noći, skromna i nenametljiva muzičarka, sprovela auditorijum kroz svoju karijeru svestranog kreativca, budući da komponuje, piše tektove, radi aranžman, producira, svira flautu, peva.

Kao kompletan autor ili kantautor već se dokazala na svoja dva prethodna albuma.

Finale zvaničnog dela obeležile su dve numere kao podsećanje ili posveta sa debi albuma – “Kad sanjam” i “Zagrli me jako”, u čemu su ljubitelji veoma uživali.

Naravno, to nije bio definitivni kraj, te je usledio očekivani bis, na kome je iznenadila prisutne sa svojom obradom čuvenog hita “Easy to be Hard”, koji su pevali mnogi muzičari, ali najviše se pamti verzija iz kultnog filma “Kosa” (1975) Miloša Formana.

Sam kraj skoro dvočasovnog druženja bio je posvećen naslovnoj numeri trećeg albuma, dakle “Pero”, što je podrazumevalo još jedan nastup njenog sina Relje, kome je i posvetila navedeni projekat.

Irenin koncertni tim čine i saradnici na albumu – basista Miroslav Tovirac, kontrabasista Milan Nikolić, bubnjar Aleksandar Cvetković, umetnik na klaviru Bojan Cvetković, a od gostiju na albumu bio je i Branislav Gluvakov Tubaćin, nekada gitarista rok benda “Van Gogh”.

Album “Pero” Irene Blagojević je objavljen 22. februara 2021. godine u izdanju promoterske kuće, koncertne agencije i diskografske kompanije “Long Play”, ali zbog pandemije korona virusa do danas nije imao uživo predstavljanje vernoj publici.

(Tanjug)

