Muzički dokumentarci od danas na festivalu “Dok'n' ritam”

BEOGRAD – Festival dokumentarnog muzičkog filma “Dok’n’ ritam” u svom 6. izdanju počinje danas i trajaće do petka, 11. juna u Domu kulture Studentski grad (DKSG) na Novom Beogradu, gde će biti organizovan značajan broj tribina, promocija knjiga o muzici, ali i dva koncerta rok grupa “E-Play” i “Lagana sreda”.

Jedinstveni multimedijalni festival će svečano otvoriti direktor DKSG – Boris Postovnik, kao i umetnička direktorka festivala Sandra Rančić kroz projekciju video spota posvećenog muzičarima koji su nas napustili fatalne sezone 2020/2021. usled virusa Kovid-19.

Film na otvaranju festivala je “Nekad su bili braća: Robri Roberston i The Band” američkog autora Danijela Roera.

Prethodno veče bio je održan uvodni dan smotre u formi premijere ostvarenja “Svedok jednog vremena” Igora M. Toholja, kao posveta preminulom pevaču Đorđu Marjanoviću, jednom od najpopularnijih pevača Jugoslavije i Rusije.

Pored Đorđa Marjanovića, u filmu govore i kompozitori Vojkan Borisavljević i Zoran Simjanović, koji su takođe nedavno preminuli od pandemije kovida 19.

Povodom toga će danas pre otvaranja biti održana tribina “ŠesTO čulo Posveta”, kao posveta umetnicima – Vojkanu Borisavljeviću, Sanji Iliću, Zafiru Hadžimanovu.

Na tom razgovoru učestvuju – Dragan Jovićević, Nebojša Bradić i Ivana Medić.

Sutradan u klubu Magistrala prema planu je susret pod nazivom “Work in progreš”, odnosno prezentacija filmova u nastajanju – “Uskrs, grad i rokenrol” Katarine Janković Popović, koja će biti prisutna na promociji, a video uključenje će imati lider benda “Goblini “ – Branko Golubović Golub.

Takođe, u produkciji se još uvek nalazi drugi film o Električnom orgazmu – “Evo sad vidiš da može”.

O toj antologijskoj rok grupi “Novog talasa” koja slavi 40 godina uspešne karijere, i samom filmu govore reditelj Slobodan Simojlović, kao i Zorica Kojić, Dragan Ambrozić – koscenaristi projekta, a razgovor vodi Sandra Rančić.

U čitaonicama biblioteke DKSG je postavljena izložba fotografija grupe Lajbah iz monografije autora Teodora Laurenčića, koji će govoriti o ovom slovenačkom kontraverznom bendu gde je i sam bio član, prilikom prezentacije knjige “Lajbah – 40 godina večnosti”.

Tužne teme se i dalje nastavljaju sa programom “ŠesTO čulo Posveta” gde će biti reči o zaista neprolaznoj veličini – Zoranu Simjanoviću na temu “Muzika & Film/Teatar/TV – uticaj, inspiracija, poruka, forma”.

Takmičarski program se nastavlja filmovima “Muškatle, cveće Vojvodine” mađarskog reditelja Čongora Saza, “Srpska rep scena na Kosovu” Marka Zakića, “NS Made: Love Hunters” Vladimira Bajića, o čuvenoj hard rok grupi iz Novog Sada.

Uveče nakon projekcije filmova kreće koncert alternativnog rok benda E-Play na čelu sa liderkom Majom Cvetković koji će publici pružiti jedinstveni doživljaj nakon duže pauze od svih koncerata.

Pevačica, basistkinja, autorka tekstova i kompozitorka Maja će uz gitaristu Nemanju Velimirovića i bubnjara Gorana Ljuboja Truta nakon septembra 2020. ponovo zasvirati punom snagom, kako je činila i tada u Letnjoj bašti rok kluba Fest u Zemunu i na mini festivalu “Beer fest bar” na Adi Ciganliji.

Program “ŠesTO čulo POSVETA” 10. juna u trećem nastavku donosi sećanje na ostale preminule muzičare – Miša Aleksić iz “Riblje čorbe” i čuveni bubnjar Dragoljub Đuričić sa temom “Ritam sekcija kao baza, rokenrol kao fatum”.

Na tribini će govoriti – publicista, pisac, rok novinar Ivan Ivačković, pisac i filmski autor Dušan Vesić, kao i vođa benda Bora Đorđević ili Bora Čorba – putem video linka i Vicko Milatović.

Nakon razgovora sa umetničkom direktorkom Sandrom Rančić sledi premijerna projekcija njenog filma “Riblja Čorba – Pesme bez kojih se ne može” koji potpisuje sa Dušanom Vesićem.

Najbogatiji i najproduktivniji dan festivala je poslednji, 11. juna kada su na programu promocije knjiga o Leonardu Koenu autorke Silvi Simons i “Makedonska rok enciklopedija” Tošeta Filipovskog.

Zanimljiva tribina “Novi talas (1980-2020)” obeležava jubilej od 40 godina tog novog pokreta u rok muzici, a o tom fenomenu će govoriti – Olga Kepčija, Momčilo Moma Rajin, Zdenko Kolar.

Trebalo je da učestvuje i čuveni grafički dizajner Branko Gavrić, autor omota za kultni album “Paket aranžman”, ali je na žalost iznenada preminuo juče, što je još jedna od tragedija koja je zadesila umetnike danas.

Projekcija filma “Novi val – 40 godina nakon” Nikole Kneževića i Olge Kepčije će uslediti nakon dotičnog panela, a na repertoaru festivala je i film o makedonskom virtuozu elektronske muzike “Kiril Džajkovski: Savremena muzika za savremeno doba” Nenada Georgievskiog.

U Velikoj sali će biti zatvaranje festivala “Dok’n’ ritam” i dodela nagrada, kao i značajan koncert “ŠesTO čulo – “Nebeski potpuri -The show must go on”, muzička posveta sastavljena od pesama svih muzičara koji su preminuli od kovida u poslednjem periodu.

Bend “Lagana sreda” će svirati taj „In memoriam“ koncert, inače su pobednici 5. “Bunt Rok” festivala, a pridružiće im se i bubnjari Dragoljuba Đuričića.

Na prethodnih pet izdanja festivala prikazano je više od 100 filmova, od čega 60 premijera, održano je 11 koncerata, promovisano 28 knjiga, predstavljeno 12 muzičkih dokumentaraca u nastajanju, a direkcija je ugostila 64 umetnika iz osam država.

(Tanjug)

