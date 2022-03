Pod dirigentskom palicom maestra Fedora Vrtačnika, ovom prilikom biće izvedene poznate numere u jedinstvenim aranžmanima, poput „Light My Fire“, „Purple Rain“, „Tush“, „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“, „We Are the Champions“, i mnoge druge.

(Tanjug)

