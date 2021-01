„Muzika svuda“ B. filharmonije i na internetu po regionu

BEOGRAD – Regionalni portali “Media Marketing” i “Art&Busineš”, kao značajni mediji komunikacijske industrije, prvi su magazini koji se pridružuju akciji “Muzika svuda“ Beogradske filharmonije, saopštila je ta kulturna institucija.

Čitaoci tekstova o komunikaciji, oglašavanju i susretu umetnosti i biznisa u zemljama bivše Jugoslavije mogu dodatno da uživaju uz repertoar Beogradske filharmonije.

“Pre mesec – dva sam saznao za projekat “Muzika svuda” i odmah smo o tome počeli pisati na našim portalima Media Marketing i Art&Busineš”, izjavio je Ekrem Dupanović, glavni urednik oba spomenuta portala.

“Tad sam poželeo da na portalima imamo muziku u izvođenju Beogradske filharmonije tako da dok ljudi čitaju sadržaj, slušaju muziku BF. Ovim smo izneli muziku filharmonije u celu regiju i svet, a već nakon par sati sam primio brojne mejlove u kojima mi čitaoci pišu da su oduševljeni. Imamo muziku fantastičnog orkestra kojom smo podigli ugođaj posete našim portalima”, zaključio jeDupanović.

Akcija “Muzika svuda” na ovim portalima funkcioniše na ovaj način: putem klika na bilo koji tekst može se čuti Mocartova “Mala noćna muzika” kao i dve Betovenove “Romanse”, koje je Beogradska filhamonija izvela u svojoj sali i snimila sa namerom da muzika izađe van koncertne dvorane.

„Sa Beogradskom filharmonijom, svaki put kao da je prvi, jer bez obzira na to što sam već 20 godina ponosan na ovu kuću kao njen direktor, svaki put me obori zvuk našeg orkestra”, sa ponosom je istakao prvi čovek BF – Ivan Tasovac.

On kaže da je to utisak dok sluša kako „Muzika svuda“ zvuči za vreme čitanja tekstova na ovim portalima.

„Što naš narod kaže, kao što voda uvek nađe put, tako i dobre akcije prepoznaju pravi ljudi”, kaže Tasovac uz poruku „Bravo za prve portale na kome se sluša filharmonijska Muzika svuda!“

Kao odgovor na aktuelnu situaciju u kojoj epidemija diriguje brojem publike koji može da prisustvuje u koncertnoj dvorani, a uz pomoć brojnih partnera “Muzike svuda”, do sada se moglo čuti više od 50 000 sati muzike orkestra na 388 lokacija, i to u 103 mesta širom Srbije, od septembra do kraja 2020. godine.

Kako je tokom prethodna tri meseca muziku Filharmoniju slušalo znatno više ljudi nego što bi to bilo moguće u redovnim okolnostima, uspešna kampanja „Muzika svuda“ se nastavlja i u 2021. godini sa novih neočekivanih i neobičnih mesta.

(Tanjug)

