Na 51. FEST-u 29 filmova koje su režirale ili korežirale žene

BEOGRAD – Na ovogodišnjem FEST-u biće prikazano 29 filmova koje su režirale iil korežirale žene, saopštili su organizatori tog filmskog festivala.

Gledaoci će moći da pogledaju najnovija ostvarenja autorki iz 17 zemalja: Srbije, Hrvatske, Italije, Francuske, Nemačke, Holandije, Belgije, Švajcarske, Rusije, Turske, Azerbejdžana, Maroka, Kanade, SAD, Čilea, Meksika i Nigerije.

Iz Italije dolaze četiri autorke: glumica i rediteljka Valerija Bruni Tedeski snimila je poluautobiografski film „Zauvek mladi“ (Forever Young) o prestižnoj francuskoj pozorišnoj školi, Suzana Nikjareli se u filmu „Kjara“ (Ćiara) bavi životom Sv. Klare Asiške, Karolina Kavali u filmu „Amanda“ prati „krizu prve četvrtine života“ usamljene devojke rešene da obnovi staro prijateljstvo, a Frančeska Arkibuđi ekranizovala je roman „Kolibri“ (The Hummingbird) Sandra Veronezija o čudesnom životu Marka Karere, čoveka koji ostaje miran usred haosa sveta koji ga okružuje.

Ženski rukopis srpske kinematografije predstavljaće Nina Ognjanović, čiji se film „Ovuda će proći put“ takmiči za Beogradskog pobednika, i Mimi Vlaović, autorka kratkog filma „Tvoj čuvar“, deo selekcije FEST Intro.

Sem Ognjanovićke, još četiri filma koje su režirale žene biće u glavnom takmičarskom programu, od ukupno 17 ostvarenja: „Totem“ Lile Aviles iz Meksika, „Tragovi“ Dubravke Turić iz Hrvatske, „Sneg i medved“ Seldžen Ergun iz Turske i „Dalilend“ Meri Haron iz Kanade.

Rediteljka iz Nemačke, Emili Atef, režirala je, ispostaviće se, poslednji film tragično nastradalog Gaspara Ulijela, „Više nego ikad“ (More Than Ever). Ulijel i Viki Krips tumače srećan par koji se suočava sa teškom egzistencijalnom odlukom.

Tri Francuskinje snimile su filmove o romantičnim vezama: Mija Hansen-Love „Jedno lepo jutro“ (One Fine Morning) sa Leom Sedu, Rebeka Zlotovski ostvarenje „Tuđa deca“ (Other People’s Ćildren) sa Viržini Efira a Kler Deni „Zvezde u podne“ (Stars at Noon) sa Margaret Kvoli.

Njihova sunarodnica Leonor Seraj u svom filmu „Majka i sin“ (Mother and Son) bavi se periodom od dve decenije života samohrane majke koja se iz Obale Slonovače doselila u Pariz.

Majka je i u fokusu američke rediteljke rođene u Nigeriji, Činoje Čuku. Ona je snimila film „Til“ (Till) o Afroamerikanki Mejmi Til i njenoj rešenosti da istera pravdu i razotkrije sistemski rasizam iza brutalnog ubistva njenog 14-godišnjeg sina, pedesetih godina prošlog veka na američkom Jugu.

Argentinka Manuela Martel snimila je višetruko nagrađivani film „1976“ (Ćile ’76) o Karmen, supruzi, majci i baki koja zalazi na neistraženu teritoriju kada pristane da, na molbu sveštenika, u tajnosti brine o jednom mladiću.

Od četiri dokumentarca u programu ovogodišnjeg FEST-a, dva su režirale žene: Amerikanka Lora Poitras, dobitnica Zlatnog lava za ostvarenje „Sva lepota i krvoproliće“ (All the Beauty and the Bloodshed) o sunovratu jedne farmaceutske dinastije i Švajcarkinja Eva Vitija koja u „Voleti Patrišu Hajsmit“ (Loving Highsmith) otkriva nepoznate detalje o čuvenoj književnici.

(Tanjug)

