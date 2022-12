Na Floridi, pored statue Beogradski čitač, promocija srpske književnosti

ORLANDO – Manifestacija “U čast Beogradskom čitaču i srpskoj književnosti” biće održana na Floridi ispred skulpture „Beogradski čitač“ postavljene u gradu Kaselberi dvadesetak kilometara od Orlanda, a na tom skupu, u organizaciji Matice iseljenika 16. decembra govoriće srpski stvaraoci iz SAD i Srbije.

Program će se održati ispred Skupštine grada Kaselberi, u parku Lake Concord gde je “Beogradski čitač” postavljena na inicijativu profesora i dekana Gordane Pešaković iz Sarasote, koja će na skupu govoriti i kao autor više književnih dela i brojnih putopisa čiji je deo objavljivan u dnevnom listu Politika.

Pored Pešaković na skupu kojem će prisustvovati i predstavnici Kaselberija govoriće i Miodrag Jakšić predsednik Matice iseljenika i Srba iz regiona, književnik, scenarista i reditelj dokumentarnog filma o Đuri Jaksiću, nagrađenog na upravo završenom Festivalu srpskog filma u Čikagu, kao i dobitnici nagrada „Rastko Petrović“ Martice iseljenika Ilija Šaula iz Filadelfije i Silvija Otašević iz Majamija.

Šaula je nagradu dobio za roman „Midar”, autor je vise knjiga poezije i osnivač književne radionice „Kordun“ koja objavljuje ili pomaže objavljivanje i promovisanje dela balkanske kulture u SAD, dok je Otašević prvi laureat nagrade „Rastko Petrović“ za dečju književnost. ustanovljene na 75. godišnjicu osnivanja Matice i to za knjigu „Olimpijski san“ koju su beogradski đaci kao i njen prvenac „Plurkine musketare“ proglasili za najbolje od celokupne godišnje domaće produkcije. Autor je i neprfitnog sajta „Caka za đaka“ kreativne prečice nastale u nameri da očajnim malim piscima pokaže „trikove“ kako lako da pisu sastave ili domaće iz srpskog.

Uz svoje književne radove srpski autori, među kojima su i Ratka Bogdan, poeta i Tatjana Webster autorka knjige „Memories of the leap“ iz Sant Petersburga, kao i Nebojša Krljar mladi pisac iz Majamija predstaviti i neke od najznačajnijih dela srpske književnosti na engleskom, a u programu će učestvovati i predstavnici grada Kaselberi, univerziteta Herzing i Cašelberry Art House, saopšteno je iz Matice iseljenika i Srba u regionu.

Među srpskim autorima koji će „braniti boje“ „Beogradskog čitača“ biće i bivši sportista Nenad Simić, pisac i publicista iz Majamija autor bestselera „303 saveta za uspešan tenis“ kao i knjige priča i pesama „Nepročitana knjiga“, „Nostalgija“ i „Nokaut“.

Matica iseljenika najstarija je organizacija koja vodi računa o srpskom narodu u inostranstvu, osnovana je 1949. godine a jedan od njenih predsednika bio je i Brana Crnčević, nagrada „Rastko Petrović“ ustanovljena je pre četvrt veka, dodeljuje se u četiri kategorije.

(Tanjug)

