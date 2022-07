Na Paliću predstaljen „Rimini“ i mađarski filmovi

PALIĆ – Ekipe mađarskih filmova „Nežno“ i „Stradanje“, kao i „Riminija“ reditelja Ulriha Zajdla predstavljeni su danas medijima na Festivalu evropskog filma na Paliću.

Glumac Đorđi Turoš je na festivalskoj konferenciji za novinare rekao da mu je „Nežno“, koji je prikazan u sredu u Glavnom takmičarskom programu, bila prva filmska uloga za koju je angažovan jer joj je odgovarao kao sportista.

U filmu reditelja i scenarista Laslo Čuje i Ane Nemeš profesionalna bodibilderka Ester Čonka igra takmičarku u tom sportu koja nastoji da sa svojim trenerom osvoji Svetsko prvenstvo.

Turoš je napomenuo da ni Čonka nije glumica, i da se u stvarnom životu borila sa anoreksijom, zbog koje joj je u jednom trenutku težina spala na 40 kilograma.

„Morala se boriti sa tim demonom. Na nagovor rođaka krenula je u teretanu i počela da razvija mišiće. Kao u filmu tako je i u njenom stvarnom životu – postigla je rezultate u sportu što je motivisalo scenariste“, naveo je Turoš.

Prema njegovim rečima, film je fikcija ali u svakom elementu bi se mogle naći neke istine.

„Oba reditelja se razumeju u svoju profesiju i dušu čoveka. Mi smo sportisti i prihvatili smo ih kao svoje trenere. Uživali smo u snimanju, to je nešto sasvim novo za nas oboje“, priznao je Turoš.

U Glavnom takmičarskom programu Palića u sredu uveče je prikazan i Zajdlov film „Rimini“ u kome Mihael Tomas igra propalog muzičara Ričija Brava koji se susreće sa davno zanemarenom ćerkom, koju igra Tesa Gotliher.

„Riči Bravo je rokenrol. Vodi takav život, onako kako on to želi i briga ga ja za pravila društva. Za ćerku nikad nije mario jer je bio glup, ali nakon sučeljavanja kaže: ‘Moram uraditi nešto za to divno stvorenje“, rekao je Tomas.

Nakon saradnje sa Zajdlom na nekoliko filmova, Tomas kaže da mu je reditelj prijatelj koji „želi da te ubije što se više poznajete“, odnosno da ga kao glumca često stavlja zahtevima u nezgodan položaj.

„Ako uradim šta taj j…ni mozak želi od mene, imam sreće, onda je ok i da mi čašu votke“, otkrio je glumac.

Tomas je naveo da je bio na Paliću tri puta i da je od brojnih festivala ovo njegov omiljeni, napomenivši da to ne kaže zato što je ovde već to iskreno misli.

„Govorim pravo iz srca. Volim Palić!“, uzviknuo je dobro raspoloženi Tomas.

Glumac Karolj Eperješ predstavio je svoj rediteljski prvenac „Stradanje“ istorijsku triler dramu koja govori o stradanju mađarskih sveštenika 1950. godina u komunističkoj Mađarskoj.

U „Stradanju“ prikazanom u selekciji „Novi mađarski film“, Eperješ igra i glavnu ulogu pritvorenog oca Leopolda, kroz čiji sukob sa mladim oficirom Kelerom biva prikazana borba crkve i komunizma, koja se odvija u čitavoj državi.

Eperješ je istakao da mu je film bio važan zato što su u tim istorijskim događajima stradala dva njegova rođaka, dok mu je otac učitelj bio otpušten.

Mađarski sineasta je stradanje sveštenstva u komunizmu opisao kao „najveći duhovni egzodus koji se desio u Mađarskoj u 20. veku“, navevši da se slično dešava i sad u Evropi ali se koriste drugi instrumenti.

„Ovo je prvi film koji prikazuje egzodus koji se dogodio. Mnogi su rekli da je veoma bitno što je film stvoren. Začuđuje da nas nije pozvao nijedan filmski festival osim Palića“, naveo je Eperješ.

Govoreći o odluci da pored glavne uloge stane i iza kamere, Eperješ je rekao:

„Bog me je podržao i dobio sam snagu, tako sam postao igrač i trener. I to mi se dopalo. Sada sam shvatio Klinta Istvuda, Mela Gibsona i Orsona Velsa“.

Eperješ je zaključio da su današnjem društvu neophodni „Bog, porodica, domovina i zajedništvo“, kao i da planira snimanje filma o prvom ugarskom kralju Svetom Stefanu.

Predstavljajući film „Mi nismo pokrenuli vatru“ rediteljka Senka Domanović je ocenila da je Palić značajan kao smotra mladih autora, i dodala da pozdravlja inicijativu da selekcija „Mladi duh Evrope“ ubuduće postane takmičarska.

(Tanjug)

