Na Sarajevo film festivalu 6 filmova o muzici,pop kulturi…

SARAJEVO – Sarajevo film festival saopštio je danas da će u okviru programa „Samer skrin“ prikazati šest filmova baziranih na muzici, savremenoj umetnosti i pop kulturi, među kojima su koncertni film uticajnog američkog muzičara Dejvida Birna i dokumentarac o irskom rokeru Šejnu Mekgovanu.

Festival koji će biti održan u Sarajevu od 13. do 20. avgusta, donosi ovogodišnji dokumentarac debitanta Maksa Eriksona „Ožiljci Ali Boulala“ o švedskom skejteru generacije Boulali čiji se život promenio 2007. godine nakon nesreće zbog koje više nije mogao da vozi skejt.

Bubnjar benda Ruts Amir Kvestlov Tompson debitovao je dokumentarnim filmom „Summer of Soul“ (2021), koji se bavi Festivalom kulture u Harlemu 1969. godine i prikazuje do sada neviđene snimke koncertnih nastupa Bi Bi Kinga, Nine Simon, Slaj end d femeli stoun, Stivija Vondera i drugih.

Kako je najavljeno, u Sarajevu će biti prikazana i „Američka utopija Dejvida Birna“, koncertni film reditelja Spajka Lija koji prikazuje nastup nekadašnjeg vođe Tokin hedsa Dejvida Birna na Brodveju u Njujorku, povodom njegovog poslednjeg albuma „American Utopia“ (2018).

„Šejn Mekgovan: Priča o pevaču Pogsa“ (2020) DŽulijena Templa prati eksplozivni život muzičara, od đetinjstva u Irskoj do Londona, gde je prigrlio pank scenu i osnovao bend Pogs, i otkriva Mekgovanove „strasti, smisao za humor i odlično poznavanje muzike, istorije, duhovnosti i popularne kulture“, navedeno je u saopštenju.

U okviru „Samer skrina“ biće prikazani i stariji filmovi Vima Vendersa „Buena vista soušal klab“ (1999) o saradnji američkog gitariste Raja Kudera sa nekoliko starih kubanskih muzičara u Havani i „Pina u 3D-u“ (2011) koji „oslikava uzbudljivu i neponovljivu umetnost“ nemačke plesne koreografkinje Pine Bauš.

(Tanjug)

