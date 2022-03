Nagrada „Zvezda Beograda“ za festival „Jaž in the garden“

BEOGRAD – Nagrada „Zvezda Beograda“ iz oblasti turizma, koju već šestu godinu zaredom dodeljuje Grad Beograd na predlog Kancelarije za mlade, završila je u rukama organizatora prvog Open Air Jaž festivala u Beogradu, saopštili su iz organizacije festivala.

Da je Beograd prepoznao kvalitet i značaj festivala za turizam naše prestonice, pored nekoliko hiljada ljubitelja džez muzike koji su u dve julske večeri prošle godine posetili Botaničku baštu, dokaz je i ovo veliko priznanje.

„Lepo priznanje za nas kao organizatore i mogu samo da se zahvalim Gradu Beogradu i Sekretarijatu za privredu što su prepoznali Jaž in the Garden kao nešto posebno što se dogodilo prošle godine na ovdašnjoj muzičkoj sceni. Lično, najviše me raduje što zahvaljujući ovom festivalu domaći džez muzičari najzad imaju priliku da to što rade predstave daleko široj publici od one koja još koliko-toliko obilazi tih nekoliko preostalih džez-klubova u Beogradu. U tome je najveći značaj Jaž in the Garden i nadam se da ćemo svi zajedno istrajati da od ovoga napravimo i tradiciju i instituciju,“ izjavio je direktor festivala Jaž in the Garden Viktor Ćikeš.

Dodeli nagrada u Starom dvoru prisustvovao je i Predsednik Skupšine grada Nikola Nikodijević.

„Danas imamo priliku da upoznamo ljude koji su u protekloj godini uradili mnoge lepe i korisne stvari za naš grad. Reč je o ljudima koji imaju veoma dobre ideje i entuzijazam da svoj grad učine boljim i lepšim mestom za život“ izjavio je Nikodijević.

Drugo izdanje festivala „Jaž in the Garden“ održaće se 2. i 3. jula 2022. u Botaničkoj bašti u Beogradu.

Tokom dva dana posetioci će imati priliku da u jedinstvenom ambijentu zelene oaze u centru Beograda slušaju najbolje džez muzičare iz Srbije i inostranstva.

Osnovna ideja festivala Jaž in the Garden je da se ova vrsta muzike, koja ima dugu i bogatu tradiciju u Srbiji, približi širem krugu slušalaca u opuštenoj atmosferi koncerata na otvorenom.

(Tanjug)

