Nagrade 24. Festivala koreografskih minijatura

BEOGRAD – Dobitnice nagrada Ohrabenje i Nagrade publike 24. Festivala koreografskih minijatura (FKM) onlajn su umetnice Marija Obradović i Aleksandra Arizanović, saopštili su danas iz direkcije beogradskog festivala.

Kao i prošle godine, nagradu Ohrabrenje su podelile dve koreografkinje i to Marija Obradović za minijaturu “Ever since my house burned down I see the moon more clearly” i Aleksandra Arizanović za koreografiju “O ljubavi”.

Aizanović je i laureat Nagrade publike, osvojivši najviše lajkova na društvenim mrežama FKM-a.

O nagradi Ohrabrenje odlučivalo je Umetničko veće Udruženja baletskih umetnika Srbije (UBUS), u sastavu: Jelena Kajgo (pedagog savremene igre i dramaturg), Anđelija Todorović (koreograf), Snežana Vesković Zablaćanski (solista baleta Pozorišta na Terazijama u penziji), Sanja Ninković (solista baleta Narodnog pozorišta u Beogradu i koreograf) i Jovan Veselinović (prvak baleta Narodnog pozorišta u Beogradu).

UBUS je ove godine realizovalo takmičarski program 24. FKM i predstavilo radove domaćih koreografa samo putem društvenih mreža, kako je jedino bilo izvodljivo.

Uprkos globalnoj epidemiološkoj situaciji, UBUS je bez odustajanja od kontinuteta i misije, uspeo da prilagodi format festivala nastalim okolnostima, te je krajem decembra 2020. godine publika imala priliku da na YouTube kanalu FKM premijerno pogleda takmičarski program, kao i početkom januara u repriznim terminima.

Umetnica Marija Obradović je odrasla u Beogradu i plesno iskustvo je započela kroz rad sa umetničkom trupom “Perpetuum” na čelu sa Svetlanom Đurović.

Nakon sedam godina provedenih u toj grupi, od 2015. godine ona živi i radi u Njujorku gde nastavlja karijeru kao slobodna umetnica i učestvuje na mnogim plesnim projektima i radionicama kao igrač i predavač.

Koreografkinja je postala član “Vim Vigor Dance kompanije” koleginice Šenon Gilen 2018. godine, kojoj je asistirala na raznim radionicama i projektima u Džulijard školi, “New Dialect Company” u Nešvilu i na “b12” festivalu u Berlinu.

Takođe, Obradović je bila akter predstave “Sleep No More” kompanije “PunćDrunk NYC” 2018, gde je provela dve godine izvodeći jednu od glavnih uloga – Lejdi Makbet.

Aleksandra Arizanović je rođena u Kraljevu, a osnovne i master studije glume završava na Akademiji umetnosti u Novom Sadu u klasi profesora Borisa Isakovića, gde počinje da se bavi i plesom. Glumica igra u pozorištima u Kraljevu, Subotici, Novom Sadu i Nišu.

Kako sama ističe, namera joj je da stvara umetnost koja čini da čovek želi da živi.

Uz slogan “Testiraj se na igru” i u znak podrške domaćim koreografima i izvođačima koji trpe velike posledice usled pandemije, ovogodišnje takmičenje je bilo otvoreno samo za umetnike iz Srbije, u selekciji 11 koreografija kratkog formata.

Umesto takmičenja za tri glavne festivalske nagrade, laureati su dobili identični novčani iznos.

Nagrada publike se ovog puta osvajala za koreografiju sa najviše lajkova na društvenim mrežama, a jedinstvena nagrada Ohrabrenje podrazumeva podršku za realizaciju celovečernje predstave koja će prema tradiciji premijerno biti izvedena na revijalnom programu narednog FKM-a, uz podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.