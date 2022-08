Najavljen koncertni album Frenka Zape iz Jugoslavije

LOS ANĐELES – Album „Zappa ’75: Zagreb/Ljubljana“ sa do sada neobjavljenim snimcima jedinih nastupa legendarnog američkog muzičara Frenka Zape (1940-1993) u Jugoslaviji biće objavljen 14. oktobra, najavila je Zapina zadužbina.

„‘Zappa ’75: Zagreb/Ljubljana je značajan komad Zapine istorije pošto ne samo da obuhvata jedine njegove koncerte u Jugoslaviji, sa ranim verzijama pesama koje su njegovi poštovaoci zavoleli, već donosi i jedinstvenu postavu benda koja će ubrzo biti rasformirana posle tih nastupa“, saopštila je Zapina zadužbina.

Gitarista i pevač Zapa je održao koncerte 21. novembra u Zagrebu i 22. novembra 1975. godine u Ljubljani sa kratkotrajnoj i svedenoj postavom u kojoj su bili klavijaturista Andre Luis, pevač i saksofonista Napoleon Marfi Brok, saksofonistkinja Norma Bel, basista Roj Estrada i bubnjar Teri Božio.

Album kog će objaviti Zappa records/UMe donosi 27 pesama, odnosno skoro dva i po časa najboljih izvedbi sa jugoslovenskih koncerata, postavljenih u tačan redosled koncertne liste kako bi predstavili krem kremova sa svake od večeri, navodi se u saopštenju. Producenti su muzičarev sin Ahmet Zapa i zapin arhivator Džo Travers.

Zapa je bio stigao u Jugoslaviju neposredno nakon izlaska albuma „Bongo Fury“ (1975), na kome je sarađivao sa muzičarem Kapetanom Bifhartom, a sa koga je nekoliko pesma svirao u Zagrebu i Ljubljani, poput nadograđenih verzija „Advance Romance,” “Carolina Hard-Core Ecstasy” i “Muffin Man”.

Kako se navodi, Zapa je počastio jugoslovensku publiku pesmama iz svog širokog kataloga, među kojima su bile “I Ain’t Got No Heart,” “How Could I Be Suć A Fool” i “I’m Not Satisfied” sa prvenca njegovog benda The Mothers Of Invention „Freak Out!“ (1966).

Album donosi svitu od tri pesme sa albuma „We’re Only In It For The Money“ (1968) – “Lonely Little Girl,” “Take Your Clothes Off When You Dance” i “What’s The Ugliest Part Of Your Body?”, kao i istaknute stvari sa „Over-Nite Sensation“ (1973) “Camarillo Brillo,” “I’m The Slime” i “Dirty Love”, uz kompozicije sa „Apostrophe“ (1974) i „One Size Fits All“ (1975).

„Jedan od vrhunaca albuma su improvizacijski instrumentalni džemovi, posebno ‘Ćunga’s Revenge’ i ‘Zoot Allures’ koje je Zapa koristio kao palete da eksperimentiše sa solažama i u datom trenutku bendu dobaci nove rifove. Ovde možemo čuti u zametku radove na verzijama ‘Filthy Habits’, ‘Five-Five-Five’ i ‘Wind Up Workin’ In A Gas Station'“, kaže se u saopštenju.

Pored toga, Zapa je iskoristio trenutak da predstavi zaokruženije, rane verzije pesama „Black Napkins“ i “Zoot Allures” koje će se naći na sledećem studijskom albumu „Zoot Allures“ (1976).

Prethodno je sa jugoslovenskih koncerata jedino bila objavljena pesma „Black Napkins” iz Ljubljane na albumu „Frank Zappa Plays The Music Of Frank Zappa: A Memorial Tribute“ (1996), dok će sada biti predstavljena verzija iz Zagreba.

(Tanjug)

