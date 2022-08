„Najgora osoba na svetu“ Joakima Trira u srpskim bioskopima

BEOGRAD – Filmsko ostvarenje norveškog reditelja Joakima Trira „Najgora osoba na svetu“ (The Worst Person in the World) podeljeno u dvanaest poglavlja od danas u bioskopima širom zemlje, saopštili su distributeri.

Reditelj Joakim Trir se vraća na veliko platno sa još jednom savremenom pričom o potrazi za identitetom smeštenom u Oslo.

Četvorogodišnja hronika života Džuli koja ispituje njen odnos prema ljubavi, smislu života i karijeri.

Jedne večeri na žurci upoznaje šarmantnog Eivinda i sa njim se upušta u vezu ostavljajući dugogodišnjeg partnera Aksela. Na tom putu Džuli sebe preispituje da li je to bila dobra odluka.

Renata Reinsve, glavna glumica u filmu, osvojila je nagradu za najbolju žensku ulogu na prošlogodišnjem izdanju festivala u Kanu, gde je Evropu, pa i svet zasenila svojom prirodnom glumom, kojom da gotovo bez reči uspeva da prenese emociju nesnađenosti, neodlučnosti, grešaka i pobede.

Svojim revolucionarnim i kompleksnim performansom iznela je lik Džuli koja naizgled velikog broja karijernih, ljubavnih mogućnosti, ipak, ne može da se odluči za to šta je ispravan put te se postavlja pitanje da li je ona zbog toga najgora osoba na svetu?

Reditelj Joakim Trir je poznat po ostavrenjima koje slave svu lepotu Osla, je ne nakon „Repriza“ i „Oslo“, „31. avgust“, „Najgora osoba na svetu“ završetak triologije koja predstavlja odu glavnom gradu Norveške.

U svakom od ovih filmova glavnu mušku ulogu imao je Anders Danielsen Lie.

Film „Najgora osoba na svetu“ je za 2022. godinu nominovan za nagradu Oskar u kategoriji za najbolji film van engleskog govornog područija.

