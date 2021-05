Najnoviji singlovi Bona Voksa i „Manic Street Preaćers“

NJUJORK – Irski muzičari Bono Voks i The Edge iz rok grupe „U2“ i velški sastav „Manic Street Preaćers“ nedavno su objavili najnovije singlove u izdanju diskografske kompanije Sony/Columbia iz Njujorka, saopštio je distributer za ceo region “Menart”.

Poznati pevač i njegov gitarista irskog rok sastava “U2” uz kolegu Martina Gariksa snimili su numeru “We Are The People” kao zvaničnu pesmu Evropskog prvenstva u fudbalu “UEFA EURO 2020”.

Ogranak Sony Music Holandija stoji iza objave novog hita, koji je na kanalu Jutjub pregledan za kratko vreme više od tri miliona puta.

Nakon godinu dana iščekivanja i čuvanja tajne o ovoj saradnji, pesma je konačno postavljena na svim digitalnim platformama.

Numeru prati video spot u kojem se pojavljuju sva trojica izvođača, i samim tim Bono Voks se vraća na velika vrata u muzički univerzum za sve ljubitelje njegovog lika i dela i benda koji je stvorio.

Prvenstvo UEFA EURO 2020 će se održavati širom evropskog kontinenta u 11 gradova – Amsterdam, Baku Bukurešt, Budimpešta, Kopenhagen, Glazgov, London, Minhen, Rim, Sankt Peterburg i Sevilja.

Prva stanica za utakmice biće 11. juna na stadionu Olimpiko u Rimu, a finale će se odigrati na stadionu Vembli u Londonu 11. jula.

Prema rečima muzičara Gariksa, nova pesma je nastajala tri godine, i još u početnoj ideji bio je siguran da bi Bonov glas bio savršen za nju, a san mu se ispunio kada su Bono i The Edge pristali da zajedno budu deo ove mužičke priče.

Bono je onda napisao stihove i učestvovao u kreiranju melodije, a The Edge je dodao vodeće gitarske rifove.

“Stvaranje muzike za najveće sportsko dešavanje na svetu, zajedno sa Bonom i The Edge-om je bilo neverovatno iskustvo. Veoma sam ponosan na to što smo postigli zajedno i uzbuđen što konačno to možemo da pokažemo svetu”, izjavio je Gariks.

Osim zvanične pesme turnira, Gariks je komponovao i ostale melodije koje će pratiti takmičenje.

Svaki UEFA EURO šampionat od 1992. godine pratila je zvanična pesma koje su u prošlosti izvodile zvezde kao što su Neli Furtado, “Simpli Red“ i Enrike Iglesijas.

Bend „Manic Street Preaćers“ objavio je novu pesmu „Orwellian“ kao uvertiru za 14. studijski album „The Ultra Vivid Lament“, koji će izaći krajem leta – 14. septembra.

Novi album će se pojaviti na svim formatima, uključujući i limitirane potpisane primerke, disk vinile, kasete i obojene vinile.

„Pesma govori o borbi da se urazumimo, da brišemo kontekste u okviru debate, da prevaziđemo utiske da smo u stalnom sukobu koju nam nameću digitalne platforme, koje nas konstantno drže u stanju kulturnog rata“, prvi su utisci članova ovog benda o svojoj novoj numeri.

Ovaj velški rok bend je osnovan daleke 1986. godine u gradu Blekvud, a čini ga glavni trojac: Džejms Din Bredfild, Šon Mur i Niki Vajer.

Kako su objasnili, kao i mnoge pesme sa budućeg albuma, i ova je nastala tako što ju je Bredfield komponovao na klaviru.

Muzički su se oslonili na grupu ABBA, grupu „Talk Talk“ iz faze sa hitom „It’s My Life“ i drugih.

Opisuju aktuelnu pesmu i budući album sa 11 pesama veoma poetično, lirski – „Zapis koji izolovano deluje u pretrpanoj sobi, zamagljenoj bolnim uspomenama, da bi se usredsredio na otvoreni prozor koji uramljuje blistavi pogled na zemlju koja nestaje u moru i na beskrajno nebo“.

Manic Street Preaćers su objavili da od 26. septembra kreću na 14-dnevnu turneju po Velikoj Britaniji.

(Tanjug)

