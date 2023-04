Nastupom kompanije Hofeša Šehtera iz Londona u Madlenianumu sutra se zatvara BFI

BEOGRAD – Poslednja predstava „Dvostruko ubistvo – Klovnovi / Ispravka“ britanske Kompanije Hofeša Šehtera iz Londona, na jubilarnoj ediciji 20. Beogradskog festivala igre, biće odigrana večeras i sutra od 20.00h u Operi i teatru Madlenianum, najavljeno je danas u Nacionalnoj fondaciji za igru.

Time će biti zatvoren ovaj međunarodni festival posle 17 gostujućih predstava u Beogradu i Novom Sadu.

Koreograf i osnivač trupe Hofeš Šehter iz Izraela, koji će večeras primiti nagradu festivala „Jovan Ćirilov“, danas je imao susret sa medijima povodom tog dvostrukog gostovanja njegove predstave od 95 minuta, sa pauzom, čija je premijera održana 2021. godine u Teatru Sadlers Vels u Londonu.

Šehter je podsetio da njegova trupa postoji punih 15 godina, te istakao da su veoma traženi, i tako neprestano putuju po celom svetu, a da mu se izuzetno dopada u Beogradu u koji je stigao juče i imao prilike da prošeta gradom.

Komad „Politička majka“ je obeležio početak rada njegove trupe, sa kojim je doživeo veliki uspeh i odmah skrenuo pažnju na sebe.

Uzbudljiva nova postavka slavnog koreografa Hofeša Šehtera predstavlja dva sasvim različita umetnička dela savremenog trenutka u jednoj pozorišnoj celini, kao diptih.

„Moj rad je obično veoma brz i energičan, kako se može videti i u delu „Klovnovi“, koji sam originalno postavio 2015. godine za Holandski teatar igre. Komad je nabijen energijom, ritmom, dinamikom, brzinom, a bavimo se pozorišnim scenskim ubistvima, koje uspevaju da uznemiravaju publiku. Opet, drugi komad „Ispravka“ u ovoj celini „Dvostruko ubistvo“ je drugačiji, mirniji, morao sam malo da usporim, što mi je bio izazov. Tu smo tražili drugačiji ugao ljudskosti, a za mene koji sam energičan i uvek brz, neobično mi je bilo da radim mirniji komad“, istakao je koreograf Šehter.

Uz sarkastičan naklon sve većoj ravnodušnosti ljudi prema nasilju, segment „Klovnovi”, originalno su kreirani za prvi ansambl čuvenog Holandskog teatra igre iz Haga, a kasnije pretočeni u film za BBC. Predstava oslobađa vrtlog koreografske anarhije, postavljajući pitanje: „Koliko smo daleko spremni da idemo u ime zabave?.

U potpunoj suprotnosti, kako je objasnio koreograf, delo „Ispravka“ donosi dirljivu, krhku energiju na scenu.

To je komad koji nudi ljudski, sirov i saosećajan trenutak u kome se nasilje, nežnost i nada razotkrivaju kroz autorov bioskopski objektiv.

„Uvek iscrtavam svoj život i govorim o nečemu što me lično pokreće. Kako dolazim iz Izraela, Jerusalema, tamo su uvek bile aktuelne priče o nasilju i različitim vođama. Razmišljali smo šta bi to mogao da bude poklon za našu publiku, i prvo smo došli do odgovora – vreme, a onda i – nada. Da bi se to sve kreiralo, svakako jeste teško, ali to smo želeli i uspeli da ostvarimo“, naglasio je izraelski koreograf sa trupom iz Londona, koji uvek sam stvara muziku za svoje projekte savremene igre.

Prikazujući dar svojih neponovljivih igrača, praćen zvukom Šehterove muzičke kompozicije, „Dvostruko ubistvo“ istražuje bolne istine i zadire u najdublje emocije.

Hofeš Šehter je jedan od najpoznatijih umetnika savremene igre, poseban po komponovanju atmosferskih muzičkih partitura, jer je po sopstvenom priznanju, uvek imao veze sa muzikom, sa svega šest godina je učio da svira klavir.

Tako je bio u jednom rok bendu, svirao je klavir punih sedam godina, i bio nadahnut rok gigantima – „Pink Floyd“, „Led Zeppelin“, „Red Hot Ćilli Peppers“, da bi često igrao folklor, što ga je dovelo do trupe Batševa čuvenog izraelskog koreografa Ohada Naharina, sa kojim je sarađivao pre 27 godina.

„Jedno vreme nisam ni bio siguran da li želim da se bavim savremenom igrom, tako da sam od nje malo odustajao, da bih se posvetio samo muzici. Kao koreografu jako mi je pomoglo da budem i muzičar, eto i u rok grupi“, objasnio je umetnik.

Šehter kao umetnički direktor svoje kompanije sa sedištem u Londonu, osnovane 2008. godine, na repertoaru danas ima čuvena dela: „Uspon” (2006), „U tvojim sobama” (2007), „Umetnost neosvrtanja” (2009), „Politička majka” (2010), „Politička majka: koreografski rez” (2011), „Sunce” (2013), „Varvari” (2015), „Veliko finale” (2017), „Dvostruko ubistvo” (2021).

Za mlađi ansambl su stvoreni komadi – „Predstava” (2018), „Politička majka Unplugged” (2020) i „Savremena igra 2.0” (2022).

„Imamo i mladu trupu, na svake dve godine igraju neke naše starije predstave koje su drugi odigrali, a mi ih onda tako obnavljamo. Za njih na dve godine stvaram nove predstave. Imamo između 10 i 12 igrača, dolaze iz raznih delova sveta, Tajvana, Singapura, Amerike, Nemačke, najmanje iz Engleske. Inače putujemo po celom svetu, više tamo nastupamo nego u Velikoj Britaniji, od Azije, SAD, do Evrope, Kanada, Francuska, Nemačka“, otkrio je Šehter, čija predstava „Veliko finale” je nominovana za Nagradu „Olivije“ za najbolju produkciju.

Šehter je takođe potpisao koreografije za vodeće međunarodne trupe – Kompaniju Elvina Ejlija, Batševa ansambl, Cedar Lake, Holandski teatar igre, Balet pariske Opere, londonski Kraljevski balet i Kraljevski flamanski balet, tako da je istakao da ne može kreirati samo za svoju trupu.

Radio je koreografije za pozorište, televiziju i operu, u njujorškoj Metropoliten operi, londonskoj Kraljevskoj operi. Za nagradu Toni, nominovan je 2016. godine za koreografiju mjuzikla „Violinista na krovu” na njujorškom Brodveju.

Inspirisan raznim koreografima tokom karijere, od spomenutog Ohada Naharina, preko Jiržija Kilijana do slavne Pine Bauš, Šehter je ocenio da su „oni stvarali zaista nešto veoma snažno i od njih sam mnogo naučio“.

Tokom 2018. godine prikazan je i prvi film njegove trupe „Klovnovi Hofeša Šehtera“ na kanalu BBC, ša velikim uspehom. Naredni, kratki film „Politička majka: finalni rez“ je premijerno emitovan u Velikoj Britaniji 2021. godine.

Hofeš Šehter je pridruženi umetnik Teatra Sadlers Vels u Londonu i rezidentni umetnik trupe Gauthier Dance u Štutgartu.

„Odrastao sam na filmu, muzičkim spotovima, ja sam ta generacija MTV-a, odlaska u bioskop, koji obožavam. Tako da volim kako se gradi film, tu montažu, dinamičnost na filmskom platnu, kako se koristi zvuk, fasciniran sam filmom, i te alate i ja imam u svojim komadima“, zaključio je Hofeš Šefter.

Njegove koreografije su prikazane i u okviru Beogradskog festivala igre, u izvođenju njegove Kompanije – „Politička majka” i „Sunce”, ali i drugih trupa.

Osim koreografije, Šehter potpisuje i muziku ove višeslojne predstave „Dvostruko ubistvo“ , dok su u autorskom timu još – Tom Vajzer, Li Kuran, Ričard Godin (dizajn svetla), Piter Tod (dizajn kostima), Kristina Kaningam (po kostimografskoj skici), dok se koristi delimično muzika kompozitora Žaka Ofenbaha.

Kompanija Hofeša Šehtera je 2020. godine ovenčana prestižnom baletskom nagradom „Fedora – Van Cleef & Arpels“ za komad “Svetlost: Bahove igre”, u saradnji sa Kraljevskom danskom Operom.

„Dirljivo i lepo, kao protivotrov za svu patnju sveta”, kaže kritika lista “The Observer” za komad „Dvostruko ubistvo -“ Klovnovi / Ispravka“, dok magazin “The Times” iz Londona piše – „Moćni savremeni koreograf – kombinacija igrača i rok zvezde, ali sa senzibilitetom filmskog reditelja“.

Sa treće strane, „The Guardian” je istakao – „Hofeš Šehter ima redak talenat za kanalisanje sirove igračke energije u obrasce svetlucave, ritmičke zamršenosti: kvrgava gracioznost njegovog prepoznatljivog stila je isključivo njegova”.

(Tanjug)

