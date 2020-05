Next You štasfeta u Muzeju Jugoslavije

BEOGRAD – Umetnički kolektiv Karkatag simbolično 25. maja, kada se održavao Dan mladosti, počinje realizaciju umetničkog rada „n(ex)t y(o)u /novi revizionizam“, koji će biti predstavlljen u više faza u Muzeju Jugoslavije.

Prvi deo rada biće kampanja Next You u okviru koje se raspisuje konkurs za idejno dizajnersko rešenje štafete mladosti pod nazivom Next You štafeta, štafeta nove generacije.

(Tanjug)

