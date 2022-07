Nick Warren i Keith Carnal krajem jula u Barutani

BEOGRAD – Poslednjeg vikenda jula na programu Barutane su nastup ambasadora elektronske muzike Nicka Warrena i tećno Đ-a i producenta Keitha Carnala iz Amsterdama, najavili su organizatori.

Tradicionalni nastup jednog od veterana elektronske scene, Nicka Warrena, zakazan je za petak 29. jul.

Ovom superstaru na bini će se pridružiti dugogodišnji saradnici Marko Vuković i Bokee u specijalnom back2back Đ setu, kao i Migaž.

Nick Warren postao je jedan od superstar Đ-eva sredinom 90-ih, zajedno sa Paulom Oakenfoldom, Sashom i Tall Paulom, bio je rezident kluba Cream u Engleskoj, išao na svetske turneje i pojavljivao se na mnogim miks albumima.

I dan danas Nick Warren je na samom vrhu klupske scene, puneći klubove i arene širom sveta, od Londona preko Buenos Ajresa, do Burning Man festivala, implementirajući na plesne podijume svoj jedinstven muzički stil koji je mešavina progresivnih zvukova, dubokih melodija i gruva.

Iza sebe ima osam albuma izdatih za Global Undergorund uz izdanja potpisana i za izdavačke kuće Renaišance i The Balance Series. Bio je deo Way Out West projekta, a remiksovanjem pesama za zvezde, kao što je Lana Del Rey, učvrstio je svoju poziciju multitalentovanog producenta vrhunske dance muzike.

Sledeće veče, subota 30. jul rezervisana je za gostovanje predstavnika holandske tećno scene Keitha Carnala, uz domaću podršku Kolektiv Base ekipe u sastavu Dino R, Fluid Zbodi, Paragon i Orbis Terrae.

Keith Carnal je jedan od ljudi koji definišu muzičke trendove i ukuse u današnjem svetu tećna, budući da je na elektronskoj sceni već 15 godina.

Njegov stil tećna ima snažan naglasak na melodijama, gruvu i perkusivnim elementima.

Nedavno je objavio EP „Ape Shit Crazy“ za Bpitć, legendarni lejbl Ellen Allien, sa kojeg se izdvojila istoimena noseća numera kao njegova najpopularnija traka.

Naredno izdanje ugledaće svetlost dana u septembru, a biće objavljeno za njegovu izdavačku kuću SEC ND.

Avgust u Barutani obeležiće Tozla Showcase koji će ugostiti Marca Faraona i duo Neverdogs, set heroine berlinske tećno scene – Ellen Allien, povratak tećno legendi Barta Skilsa i Raxona i nastup vodećih svetskih live act izvođača Agents of Time.

Na zatvaranje devete sezone Barutane stiže progrešive legenda i tvorac All Day I Dream koncepta – Lee Burridge.

(Tanjug)

