Nik Kejv i Voren Elis objavljuju album za dokumentarac o prirodi

NOVI SAD – Nick Cave i njegov dugogodišnji saradnik, član benda The Bad Seeds Warren Ellis objavili su pesmu „We Are Not Alone, kao najavu albuma koji spremaju za francuski dokumentarni film o prirodi La Panthere des Neiges (Snežni leopard), najavili su iz Exita.

Cave i Ellis zajedno stvaraju muziku za filmove još od 2005. godine, a Ellis kaže da mu je rad na ovom projektu jedno od omiljenih iskustava ikada.

(Tanjug)

