Njujorški muzej Met najavio izložbu majanske umetnosti

NJUJORK – Njujorški muzej Metropoliten najavio je da će od 21. novembra do 2. aprila prirediti izložbu „Životi bogova – Božanstvo u majanskoj umetnosti“ sa skoro 100 retko viđenih eksponata, koji uključuju raritetne pozajmice iz Meksika i Gvatemale i neke nove nalaze.

Izložba će prikazati majansku umetnost predstavljanja njihovih bogova, od monumentalnih do minijaturnih eksponata, koji prikazuju božanski životni ciklus od nastanka do njihovih preobražaja u rascvetale cvetove do strahovitih stvorenja noći, saopstio je Met.

„U majanskoj umetnosti, jednoj od najvažnijih umetničkih tradicija pretkolumbijske obe Amerike, bogovi su predstavljeni u svm uzrastima od novorođenčadi, kao odrasli na vrhuncu zrelosti i konačno u starosti. Bogovi su mogli nestati, neki se iznova roditi, stvarajući obrasce regeneracije i otpornosti“, kaže se u saopštenju.

Kako je navedeno, predmeti su nastali u klasičnom razdoblju majanske kulture od 250. do 900. godine u kraljevskim gradovima usred prašuma današnje

Gvatemale, Hondurasa i Meksika, u svetu u kome su se božanska, ljudska i prirodna kraljevstva preplitala i dodirivala.

Izložbeni predmeti stižu iz muzejskih zbirki Evrope, Latinske Amerike i Sjedinjenih Država, a neki su novopronađeni na lokalitetima kao što su

Palenke i El Zoc.

„Ova zapanjuća izložba predstavlja spektakularne umetničke predmete, od kojih su mnogi retko viđeni, posebno u Njujorku, i uverljivo odslikava prikazivanje božanskog, važnost nasleđa predaka i daje novo razumevanje majanskih stvaralačkih praksi i uloge umetnika u njihovom društvu“, naveo je

predstavnik Metropolitena Maks Holajn.

Veruje se da pažljivo istesane skulpture otelotvoruju božansku moću i prisustvo, a ukrasi od minerala jadeita, školjki i opsidijana koje su nosili kraljevi i kraljice, simbolično su ih povezivali sa naprirodnim snagama.

Skorašnji napredak u proučavanju majanskog pisma omogućio je identifikaciju imena desetina umetnika njihovog klasičnog razdoblja i prvi put će neka velika izložba imati ispisana njihova imena pored izložbenih predmeta, najavljeno je iz Meta.

(Tanjug)

