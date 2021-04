Nova drama „Da krenemo ispočetka“ 10. juna u Madlenianumu

BEOGRAD – Novi projekat „Da krenemo ispočetka“, prema drami Erika Emanuela Šmita, krenuo je sa probama u Operi i teatru Madlenianum, u režiji Andree Ade Lazić, a premijera se očekuje 10. juna, najavili su iz tog zemunskog pozorišta.

Dva jedina muška lika u pozorišnom komadu francuskog pisca tumače Slavko Štimac i Ljubomir Bulajić, dok ostatak ekipe čine dame – Branka Petrić, Tamara Aleksić, Lana Karaklajić, Nađa Jakovljević i Natalija Vlahović.

Dramski pisac Erik Emanuel Šmit jedan je od redovnih autora prisutnih u teatrima prestonice i Srbije, i pamte se njegove izvedene drame – „Zagonetne varijacije“, „Mali bračni zločini“ (Narodno pozorište), „Frederik ili bulevar zločina“, „Oskar i Mama Roz“ (BDP), „Posetilac“ (Atelje 212).

Upravo rediteljka Ada Lazić pred početak pandemije postavila je i njegovu dramu „Ajnštajnova izdaja“ (Teatar Vuk), gde je čuvenog naučnika odigrao Nebojša Dugalić, a pre toga je režirala i dramu „Tektonika osećanja“ istog pisca u Šabačkom pozorištu.

U novom komadu glavni junak Aleksandar, vraća se 40 godina u prošlost, ali to je jedan isti čovek, onaj mlad, i taj stariji, gde vremenski skokovi nisu primarni, odnosno vreme ne postoji, ono je relativno, kao lična projekcija, kako opisuje rediteljka radnju drame.

“Za ljudsku dušu je važno uvek ostati mlad. Lično u režiji obožavam da se poigravam „magijskim realizmom“, jer smatram da ono što čovek vidi okom nije jedina realnost koja nas okružuje”, objašnjava rediteljka Lazić.

“U drami “Da krenemo ispočetka” me je snažno privuklo pitanje koje nas, verujem, sve muči, a to je – da imamo šansu da vratimo vreme, da li bismo nešto drugačije uradili u životu? Da li bi nas to odvelo do drugačijeg ishoda, ili je struktura naše ličnosti već odredila put kojim idemo?”, pita se rediteljka, koja je tokom pandemije režirala savremeni komad “Ruska smrt” u koprodukciji Teatra Vuk i Ateljea 212.

Lekar Nobelovac sreće sebe samog iz vremena kad je bio 40 godina mlađi, a u mešanju i sjedinjavanju dva vremena, događa se čitav buket duhovitih, nesvakidašnjih i dirljivih situacija koje je izrodio vanserijski spisateljki talenat Šmita.

U autorskoj ekipi su dramaturg Dragana Bošković, scenograf Nikola Nikolić, kostimograf Jelena Stokuća, kompozitor Andrija Pavlović, saradnik za scenski pokret Ivica Klemenc i saradnik za scenski govor Milica Janketić.

Prva repriza je planirana 12. juna, a druga 22. juna.

Najnovija predstava je prvo dramsko delo koje se priprema u Madlenianumu, dok se paralelno sprema i mjuzikl „Poslednjih pet godina“, zapravo kao komad sa pevanjem.

Osnivač i vlasnik Opere i teatra Madlenianum, Madlena Zepter, na poseban način vezana je za francusku kulturu.

Ona je za doprinos širenju francuske umetnosti odlukom Ministarstva kulture Francuske odlikovana Ordenom viteškog reda za umetnost i književnost.

Među brojnim humanističkim angažmanima kao mecena, ističe se Evropska književna nagrada koju je gospođa Zepter ustanovila u Parizu 2003. godine.

Kako je veoma posvećena francuskom književnom stvaralaštvu, upravo u ovom osetljivom trenutku za celu planetu, odabrala je ovu nežnu magičnu komediju za publiku svog teatra.

Drama autora Šmita odiše nadom i optimizom, a govori o višeslojnosti života, ukazuje na važnost nevidljivog i nematerijalnog i podržava veru u čuda.

Novi pozorišni projekat prepoznat je od strane stručne konkursne komisije kao delo sa odličnim potencijalom i dobio je podršku Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.