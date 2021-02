Nova izložba fotografija od 17. februara u Domu omladine

BEOGRAD – Izložba fotografija “Nowhere to be found” Huseina Đulovića biće otvorena u sredu, 17. februara, i trajaće do 5. marta u Galeriji Doma omladine Beograd (DOB).

Autor je rođen 1994. godine u Novom Pazaru, a pored američke književnosti koju završava, aktivno se bavi uličnom fotografijom.

Kroz svoj rad beleži i istražuje odnose i živote naselja, gradova, ulica i ljudi, i u svojim projektima spaja književnost sa fotografijom, redovno stvarajući svoj lični putopis emocija i situacija.

Svoja dela je objavljivao u dnevnim novinama, magazinima, onlajn časopisima u Srbiji i širom Evrope.

Član je BULB – Balkanskog fotografskog kolektiva, i sa kolegama vodi Foto Kino Klub u Novom Pazaru.

Učestvovao je na raznim festivalima i u organizacijama kao predavač za mlade fotografe koji tek počinju svoju karijeru.

Fotograf Đulović zabeležio je sledeće u predgovoru kataloga izložbe:

“Nikada nismo sami. Privatnost je skupocena, a i takva je danas nemoguća. Jedan od vodećih budućih problema u kojima ćemo svi biti svedoci jeste zaštita sopstvenih podataka. Svaki odraz u ekranu, svako slovo na tastaturi, svaka odluka pri kupovini, karta na putovanju, konverzacija sa prijateljima, anketa o kučićima, mišljenje o politici, biranje filma na platformama…sve ostaje u algoritmu”, navodi Đulović.

(Tanjug)

