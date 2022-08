Novi album Mizara do kraja godine

ZAGREB – Kultni sastav Mizar objaviće do kraja godine novi album, sa koga se nedavno skinut singl „Večna praznina“, saopštio je izdavač Dalas rekords.

Predstojeći album već su se bili najavili singlovi „Galeb“, „A Day Is Coming“, „Luzna (Scar)“, „Mešengers Of The Downfall (Glasnici na padot)“, „1903“ i „Izgoren od ova sonce“, a za „Večnu prazninu“ je nadahnuće bio grad Rijeka, naveo je Dalas.

„Bio je to moment kad sam sedio na rečkim dokovima, puca me nostalgija za izgubljenom mladosti, gledam u dubinu predivno Jadransko more i shvatam kako ovaj život u suštini i nema neki smisao. Da li si srećan, tužan, bogat, bez para, uvek svi osećamo jednu veliku večnu prazninu“, rekao je vođa Mizara Gorazd Čapovski.

Skopski sastav se pojavio na jugoslovenskoj sceni upečatljivim debijem „Mizar“ (1988), sa spojem roka, gotike i vizantijske i staroslovenske muzičke tradicije.

Posle brojnih promena postave, uz jedinog izvornog člana i osnivača gitaristu Čapovskog, u Mizaru su sada pevač Zoran Tortevski, basista Pece Kitanovski, gitarista Aleksandar Ristovski i bubnjar Georgi Božikov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.