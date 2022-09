Novosadski Korzo pod vedrim nebom uz zvuke Betovena i Bramsa

NOVI SAD – Večeras je u centru Novog Sada, simboličnim početkom u 20.22 upriličen koncert klasične muzike pod vedrim nebom, sada već tradicionalni Korzo.

Zahvaljujuči ovom koncertu Novi Sad je stao rame uz rame sa evropskim metropolama, opravdajući svoju titulu prestonice kulture.

Na petom izdanju Korzoa Novosađani imaju priliku da čuju svetsku zvezdu klasične muzike, violinistu i violistu Julijana Rahlina, uz Vojvođanski simfonijski orkestar, pod dirigentskom palicom Aleksandra Markovića.

Nemamja Milenković, direktor Fondacije “Novi Sad – Evropska prestonica kulture” ističe da ovakav jedan događaj Novom Sadu zmači mnogo, jer je krenuo od mržnje a stigao do ljubavi.

„Zatvoriti ulicu pre pet godina, značilo je da onemogućavate saobraćaj, a onda je to zapravo preraslo u to da svi jedva čekaju peti koncert kako bi svoju najstariju i najznačajniju saobracajnicu zatvorili zbog Bramsa i Betovena“, rekao je Milenković.

On je dodao da je ovo zaista velika stvar, u tom smislu da je Vojvođanski simfonijski orkestar uspeo gradacijom da dođe do jednog velikog Julijana Rahlina i da je to pokazatelj u kom smeru treba da se razvija publika.

Pred sam početak koncerta Roman Bugar, direktor Vojvođanskog simfonijskog orkestra istakao je da publiku večeras očekuje spektakl.

„Nama je čast što mozemo da sarađujemo sa jednim vrhunskim umetnikom kao što je Julijan Rahlin, a ove godine on nije jedini svetski poznat solista sa kojim ćemo sarađivati. Očekuje nas mnogo solista u narednom periodu“, rekao je Bugar.

On dodaje da im puno znači podrska EPK-a, Grada Novog Sada i Pokrajinskog sekretarijata i da su svi zajedno srasli u jedan ozbiljan tim i uveren je da će ta saradnja još više da sw produbljuje.

Mužicari su svirali dela najvećih nemačkih kompozitora Ludviga van Betovena i Johanesa Bramsa.

Aleksandar Marković dirigent, podsetio je da je na proslogodišnjem Korzou dirigovao sam Stefanom Milenkovićem i da je atmosfera bila predivna.

„Mislim da je ovo zaista jedan lep događaj sa kojim počinje sezona u Novom Sadu, a večeras očekujem intezivnu i strastvenu svirku i podršku pubilke“, rekao je Marković.

On je dodao da je Korzo pokazatelj kako klasična muzika može da izađe iz tradicionalnih okvira i da postane “open air” što podrazumeva jako dobru ozvučensot kako bi sve nijanse onoga što oni rade u dvorani, koja je akušticna dosalo do izrazaja.

Korzo je već petu godininu za redm deo Kaleidoskopa kulture, najboljeg evropskog trend brenda u kulturi, a realizuje se sa idejom da izmesti klasičnu muziku iz koncertnih sala te tako približi ovu vrstu umetnosti svim sugrađanima.

(Tanjug)

